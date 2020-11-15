У Білорусі 15 листопада продовжуються протести. На вулицях пролунали кілька вибухів, а силовики почали затримувати навіть дітей.

ОМОНівці застосовують проти протестувальників сльозогінний газ. Про це повідомив телеграм-канал "Беларусь головного мозга".

До слова Спецтехніка і десятки затриманих: що відбувається у Білорусі 15 листопада – фото, відео

На одному з опублікованих відео видно, як силовики затримали декількох дітей та повели їх в автозаки.

Протести в Мінську спалахнули з новою силою після смерті активіста Романа Бондаренко. Тисячі людей вийшли з гаслами та національною символікою в центр столиці.

Правозахисники повідомляють про більше ніж 140 затриманих. Однак на кадрах видно, що місця в автозаках вже не вистачає і силовики стоять у черзі зі затриманими.

Протести в Білорусі: останні події