У Білорусі силовики затримують навіть дітей: шокуюче відео
У Білорусі 15 листопада продовжуються протести. На вулицях пролунали кілька вибухів, а силовики почали затримувати навіть дітей.
ОМОНівці застосовують проти протестувальників сльозогінний газ. Про це повідомив телеграм-канал "Беларусь головного мозга".
До слова Спецтехніка і десятки затриманих: що відбувається у Білорусі 15 листопада – фото, відео
На одному з опублікованих відео видно, як силовики затримали декількох дітей та повели їх в автозаки.
Протести в Мінську спалахнули з новою силою після смерті активіста Романа Бондаренко. Тисячі людей вийшли з гаслами та національною символікою в центр столиці.
Правозахисники повідомляють про більше ніж 140 затриманих. Однак на кадрах видно, що місця в автозаках вже не вистачає і силовики стоять у черзі зі затриманими.
Протести в Білорусі: останні події
- 25 жовтня закінчився термін ультиматуму, який опозиція висунула до влади. Через це протести у Білорусі спалахнули із новою силою.
- 8 – 9 листопада на Марші народовладдя затримали понад тисячу учасників.
- Окрім цього, 11 листопада невідомі в масках побили 31-річного активіста Романа Бондаренка. Через численні травми лікарі не змогли врятувати життя чоловіка.
- Після цього в різних містах Білорусі місцеві жителі почали виходити на вулиці та вшановувати пам'ять Романа Бондаренка.
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