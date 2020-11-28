Світлана Тихановська хоче зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним. Опозиціонерка мотивує це необхідністю почути позицію Росії щодо білоруського питання.

Росія та Білорусь – сусіди, які мають продовжувати свої взаємини у майбутньому. Про це лідерка білоруської опозиції Тихановська заявила в інтерв'ю "Радіо Свободі".

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Хотілося б поспілкуватися. І білоруси на це дуже чекають. Не підтримки режиму, а висловлювання про білорусів, про наше бажання розбудовувати наше майбутнє усім разом, а не зусиллями однієї людини,

– наголосила Тихановська.

Що ще сказала опозиціонерка

Росія наразі зайняла вичікувальну позицію щодо ситуації у Білорусі. Однак, незважаючи на це, Путін привітав самопроголошеного президента Олександра Лукашенка з перемогою на президентських виборах.

Росія не очікувала, що протести у Білорусі матимуть таку силу.

Білоруська опозиція йтиме до перемоги, адже в очах народу Лукашенко вже е є легітимним.

Активної підтримки Лукашенка з боку Росії наразі вже нема.

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