Білоруси на це дуже чекають, – Тихановська про зустріч з Путіним
Світлана Тихановська хоче зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним. Опозиціонерка мотивує це необхідністю почути позицію Росії щодо білоруського питання.
Росія та Білорусь – сусіди, які мають продовжувати свої взаємини у майбутньому. Про це лідерка білоруської опозиції Тихановська заявила в інтерв'ю "Радіо Свободі".
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Хотілося б поспілкуватися. І білоруси на це дуже чекають. Не підтримки режиму, а висловлювання про білорусів, про наше бажання розбудовувати наше майбутнє усім разом, а не зусиллями однієї людини,
– наголосила Тихановська.
Що ще сказала опозиціонерка
- Росія наразі зайняла вичікувальну позицію щодо ситуації у Білорусі. Однак, незважаючи на це, Путін привітав самопроголошеного президента Олександра Лукашенка з перемогою на президентських виборах.
- Росія не очікувала, що протести у Білорусі матимуть таку силу.
- Білоруська опозиція йтиме до перемоги, адже в очах народу Лукашенко вже е є легітимним.
- Активної підтримки Лукашенка з боку Росії наразі вже нема.
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