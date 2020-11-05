Засновників опозиційного телеграм-каналу NEXTA-Live Степана Путила і Романа Протасевича звинуватили в організації масових заворушень у Білорусі. Раніше обох медійників оголосили в розшук.

У постах NEXTA-Live нібито неодноразово були виявлені заклики до протестів, блокування доріг, страйків і координації несанкціонованих мітингів. Про це повідомила пресслужба слідчого комітету Білорусі.

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Що інкримінують Путилу і Протасевичу

організацію масових заворушень;

організацію групових дій, які грубо порушують громадський порядок;

розпалення ворожнечі за ознакою професійної приналежності.

Силовики Білорусі заявили, що нібито долучили до кримінальних справ результати психолінгвістичної експертизи.

Путило та Протасевич наразі не коментують цю новину.

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