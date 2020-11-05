У Білорусі відкрили кримінальні справи проти засновників NEXTA-Live
Засновників опозиційного телеграм-каналу NEXTA-Live Степана Путила і Романа Протасевича звинуватили в організації масових заворушень у Білорусі. Раніше обох медійників оголосили в розшук.
У постах NEXTA-Live нібито неодноразово були виявлені заклики до протестів, блокування доріг, страйків і координації несанкціонованих мітингів. Про це повідомила пресслужба слідчого комітету Білорусі.
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Що інкримінують Путилу і Протасевичу
- організацію масових заворушень;
- організацію групових дій, які грубо порушують громадський порядок;
- розпалення ворожнечі за ознакою професійної приналежності.
Силовики Білорусі заявили, що нібито долучили до кримінальних справ результати психолінгвістичної експертизи.
Путило та Протасевич наразі не коментують цю новину.
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Полювання на NEXTA-Live: що відомо
- NEXTA-Live входить до 10 найпопулярніших телеграм-каналів у світі. Наразі він має 1842701 підписників.
- Його заснував 20 річний студент Степан Путило – білоруський журналіст та блогер. Наразі медійник живе у Варшаві.
- Від початку протестів у Білорусі канал висвітлював діяльність опозиції. Фактично NEXTA-Live був джерелом, з якого білоруси дізнавалися, як де і коли вони можуть долучитися до протестів.
- 20 жовтня суд Центрального району Мінська визнав телеграм-канал NEXTA-Live та логотип NEXTA екстремістськими.
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