В українському МЗС вважають виклик посла Ігоря Кизима до МЗС Білорусі та вручення йому там ноти протесту є надмірно емоційною і безпідставною реакцією. Ноту українському дипломату вручили через акції, які від початку протестів у Білорусі, проводять українці біля білоруських диппредставництв.

Ба більше – у Києві нагадують: в період Революції Гідності білоруська сторона не реагувала на провокації громадян, які під стінами посольства України в Мінську демонстрували свою вкрай недружню позицію до України і обраного нею європейського курсу. Про це повідомили представники пресслужби МЗС у коментарі Укрінформу.

Окрім того Білорусь підготувала санкції проти офіційних осіб України

МЗС України взяло до уваги вручення послу України в Білорусі ноти протесту. Вважаємо реакцію білоруської сторони надмірно емоційною і в цілому безпідставною,

– наголосили українські дипломати.

Вони також зауважили, що для України як європейської демократичної держави, свобода слова і свобода зібрань мають фундаментальне значення, тож жодних підстав для обмеження права на мирний протест в цій ситуації не існує.

Окрім того, правоохоронці вживають усіх належних заходів, щоб під час акцій протестів, гарантувати безпеку як її учасників, так і посольства Білорусі та його працівників.

У цьому контексті у МЗС акцентували, що Україна чітко дотримується положень Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року і гарантує безпеку іноземних дипломатичних місій на своїй території.

"Очікуємо, що білоруська сторона також з належною відповідальністю ставитиметься до своїх міжнародних зобов’язань і не допускатиме порушень дипломатичного імунітету на кшталт безпідставних оглядів дипломатичного автомобіля посла України в Білорусі при перетині українсько-білоруського кордону”, – нагадали Мінську нещодавню історію в МЗС.

Йдеться про ситуацію, що трапилась з послом Ігорем Кизимом у вересні цього року. Автомобіль посла України в Білорусь Ігоря Кизима обшукали білоруські прикордонники, коли той повертався з Києва до Мінська. Автівку оглянули з порушенням норм міжнародного права про дипломатичні відносини.

Що відомо про вручення ноти протесту українському послу в Білорусі: коротко