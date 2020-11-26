У МЗС України відреагували на ноту від Білорусі і нагадали про їх дії під час Революції Гідності
В українському МЗС вважають виклик посла Ігоря Кизима до МЗС Білорусі та вручення йому там ноти протесту є надмірно емоційною і безпідставною реакцією. Ноту українському дипломату вручили через акції, які від початку протестів у Білорусі, проводять українці біля білоруських диппредставництв.
Ба більше – у Києві нагадують: в період Революції Гідності білоруська сторона не реагувала на провокації громадян, які під стінами посольства України в Мінську демонстрували свою вкрай недружню позицію до України і обраного нею європейського курсу. Про це повідомили представники пресслужби МЗС у коментарі Укрінформу.
Окрім того Білорусь підготувала санкції проти офіційних осіб України
МЗС України взяло до уваги вручення послу України в Білорусі ноти протесту. Вважаємо реакцію білоруської сторони надмірно емоційною і в цілому безпідставною,
– наголосили українські дипломати.
Вони також зауважили, що для України як європейської демократичної держави, свобода слова і свобода зібрань мають фундаментальне значення, тож жодних підстав для обмеження права на мирний протест в цій ситуації не існує.
Окрім того, правоохоронці вживають усіх належних заходів, щоб під час акцій протестів, гарантувати безпеку як її учасників, так і посольства Білорусі та його працівників.
У цьому контексті у МЗС акцентували, що Україна чітко дотримується положень Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року і гарантує безпеку іноземних дипломатичних місій на своїй території.
"Очікуємо, що білоруська сторона також з належною відповідальністю ставитиметься до своїх міжнародних зобов’язань і не допускатиме порушень дипломатичного імунітету на кшталт безпідставних оглядів дипломатичного автомобіля посла України в Білорусі при перетині українсько-білоруського кордону”, – нагадали Мінську нещодавню історію в МЗС.
Йдеться про ситуацію, що трапилась з послом Ігорем Кизимом у вересні цього року. Автомобіль посла України в Білорусь Ігоря Кизима обшукали білоруські прикордонники, коли той повертався з Києва до Мінська. Автівку оглянули з порушенням норм міжнародного права про дипломатичні відносини.
Що відомо про вручення ноти протесту українському послу в Білорусі: коротко
- Міністерство закордонних справ Білорусі 26 листопада викликало посла України Ігоря Кизима.
- Білоруські дипломати вручили йому ноту протесту через "тривалу серію антибілоруських акцій щодо Посольства Білорусі в Україні".
- Йдеться про акції солідарності з білоруським народом, що відбувалися у Києві та Львові.
- Окрім того, йому висловили стурбованість "бездіяльністю компетентних органів України щодо припинення провокацій", "відсутністю належних заходів реагування на відповідні офіційні запити білоруської сторони".
- Цікаво, що раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що контакти між офіційними представниками Києва та Мінська зберігаються, але їх поставили на паузу. Водночас він наголосив, що взаємини між Україною та Білоруссю вже не будуть такими, як раніше.
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