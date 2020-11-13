До місця вбивства протестувальника Романа Бондаренка білоруси приносять квіти та запалюють свічки. Активіст загинув 11 листопада на вулиці Черв'якова після бійки з невідомими чоловіками у масках.

Білоруси в Мінську зробили також ланзюц солідарності в пам'ять про загиблого Романа Бондаренка. Про це повідомив телеграм-канал "Наша Ніва".

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Водії проїжджаючи повз сповільнювали рух та підтримували активістів сигналами.

Люди приносять квіти та свічки до місця загибелі Романа Бондаренка: дивіться фото "Наша Ніва"

Акції пам'яті відбулись в різних містах Білорусі, зокрема Могильові, Дзержинську, Гродному, Бресті, Жодіно, Вітебську, Сморгоні тощо.

Вшанування пам'яті Романа Бондаренка: дивіться відео "Наша Ніва"

13 жовтня о 12:00 медики у різних лікарнях та поліклініках Білорусі вшанували Романа Бондаренка хвилиною мовчання.



Медики вшанували пам'ять Бондаренка хвилиною мовчання / Фото "Наша Ніва"



Вшанування пам'яті в одній з лікарень Білорусі / Фото "Наша Ніва"

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