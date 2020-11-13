Білоруси приносять квіти до місця, де загинув активіст Бондаренко: фото, відео
До місця вбивства протестувальника Романа Бондаренка білоруси приносять квіти та запалюють свічки. Активіст загинув 11 листопада на вулиці Черв'якова після бійки з невідомими чоловіками у масках.
Білоруси в Мінську зробили також ланзюц солідарності в пам'ять про загиблого Романа Бондаренка. Про це повідомив телеграм-канал "Наша Ніва".
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Водії проїжджаючи повз сповільнювали рух та підтримували активістів сигналами.
Люди приносять квіти та свічки до місця загибелі Романа Бондаренка: дивіться фото "Наша Ніва"
Акції пам'яті відбулись в різних містах Білорусі, зокрема Могильові, Дзержинську, Гродному, Бресті, Жодіно, Вітебську, Сморгоні тощо.
Вшанування пам'яті Романа Бондаренка: дивіться відео "Наша Ніва"
13 жовтня о 12:00 медики у різних лікарнях та поліклініках Білорусі вшанували Романа Бондаренка хвилиною мовчання.
Медики вшанували пам'ять Бондаренка хвилиною мовчання / Фото "Наша Ніва"
Вшанування пам'яті в одній з лікарень Білорусі / Фото "Наша Ніва"
Смерть Романа Бондаренка: що відомо
- Невідомі у масках накинулись на чоловіка 12 листопада у дворі та почали бити. Згодом Романа заштовхали у мікроавтобус та кудись повезли.
- Все почалось з того, що нібито невідомі зрізали з дерев біло-червоно-білі стрічки. Бондаренко спостерігав за цим, а тоді щось сказав. За словами очевидиці, невідомий схопив Романа та з усієї сили відкинув до гірки на майданчику. У підсумку активіст сильно вдарився головою.
- Лікарі діагностували у Бондаренка набряк мозку, численні черепно-мозкові травми, гематоми на синці. Пізніше він впав у кому, на жаль, операція не допомогла і чоловік помер.
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