У Білорусі 25 жовтня закінчується термін народного ультиматуму, який опозиція висунула чинному самопроголошеному президентові Олександру Лукашенку. Якщо умови протестувальників не виконають, з 26 жовтня у країні розпочнеться національний страйк.

Співробітників МВС Білорусі та представників інших силових структур опозиціонери закликають ігнорувати накази білоруської влади. Про це мовиться на сайті народного ультиматуму.

Зверніть увагу В останній день строку ультиматуму Лукашенку Тихановська пішла на самоізоляцію

Чого вимагає білоруська опозиція

Відставки Лукашенка;

припинення насильства з боку силовиків;

звільнення усіх політв'язнів Білорусі.

Що відомо про національний страйк у Білорусі

Опозиціонери закликають народ не виходити на роботу;

керівників просять узгодити сотні відгулів для білорусів, які бажають долучитися до страйку;

школярів та студентів закликають відвідувати навчальні заклади. Однак замість навчання білоруській молоді рекомендують висловлювати протест.

Всі фахівці не виконуватимуть свої обов'язки, оскільки колишній президент (Лукашенко – 24 канал) не виконує свої,

– мовиться на сайті народного ультиматуму.

Зверніть увагу! 25 жовтня у містах Білорусі відбудуться марші протестувальників. Білоруська опозиція закликає усіх небайдужих долучитися до акції.

Що відомо про ультиматуму Лукашенку