Термін народного ультиматуму Лукашенку закінчується через лічені години: що далі
У Білорусі 25 жовтня закінчується термін народного ультиматуму, який опозиція висунула чинному самопроголошеному президентові Олександру Лукашенку. Якщо умови протестувальників не виконають, з 26 жовтня у країні розпочнеться національний страйк.
Співробітників МВС Білорусі та представників інших силових структур опозиціонери закликають ігнорувати накази білоруської влади. Про це мовиться на сайті народного ультиматуму.
Зверніть увагу В останній день строку ультиматуму Лукашенку Тихановська пішла на самоізоляцію
Чого вимагає білоруська опозиція
- Відставки Лукашенка;
- припинення насильства з боку силовиків;
- звільнення усіх політв'язнів Білорусі.
Що відомо про національний страйк у Білорусі
- Опозиціонери закликають народ не виходити на роботу;
- керівників просять узгодити сотні відгулів для білорусів, які бажають долучитися до страйку;
- школярів та студентів закликають відвідувати навчальні заклади. Однак замість навчання білоруській молоді рекомендують висловлювати протест.
Всі фахівці не виконуватимуть свої обов'язки, оскільки колишній президент (Лукашенко – 24 канал) не виконує свої,
– мовиться на сайті народного ультиматуму.
Що відомо про ультиматуму Лукашенку
- З 9 серпня у Білорусі тривають масштабні протести;
- 13 жовтня лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська оголосила ультиматум режиму Лукашенка;
- Опозиціонерка заявила, що вона озвучила волю народу;
- Окрім того, Тихановська заявила, що підтримає кожного білоруса, який долучиться до національного страйку. Зокрема, вона пообіцяла: усі, кого звільнили за участь у протестах, зможуть повернутися на роботу.