Зірвала балаклаву з ОМОНівця: у Білорусі засудили громадянку Швейцарії до 2,5 років
Суд у Мінську 7 грудня засудив активістку Наталю Херше до 2,5 років позбавлення волі. Річ у тім, що під час акції протесту вона зірвала зі співробітника ОМОН балаклаву.
Тепер жінка перебуватиме у колонії. Про це повідомляє TUT.BY.
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Білоруську, яка останні 12 років проживала у Швейцарії, визнали винною в опорі співробітникові органів внутрішніх справ. Оголошення вироку супроводжувалося криками "Ганьба!".
Суд також постановив знищити національний біло-червоно-білий прапор Білорусі, який був вилучений у Наталі. Сторона захисту має намір оскаржити вирок.
Як трапився інцидент
- Наталю Херше затримали 19 вересня на жіночому марші в Мінську. Під час затримання вона всіляко опиралася, а також стягнула балаклаву зі співробітника ОМОН Сергія Кончика.
- Сторона звинувачення стверджує, що жінка нібито нанесла силовику тілесні травми.
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Що відбувається у Білорусі: головне
- У Білорусі з початку серпня тривають масові акції протесту проти режиму Олександра Лукашенка, який править країною з 1994 року, жорстко придушуючи опозицію і незалежні засоби масової інформації.
- Антиурядові протести спалахнули після президентських виборів через сфальсифіковану перемогу Лукашенка.
- Під час розгону антиурядових мітингів силовики б'ють та вбивають протестувальників. Тисячі людей затримані. Підконтрольні Лукашенкові силовики застосовують проти мирних громадян водомети, гумові кулі, сльозогінний газ і світло-шумові гранати.
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