Суд у Мінську 7 грудня засудив активістку Наталю Херше до 2,5 років позбавлення волі. Річ у тім, що під час акції протесту вона зірвала зі співробітника ОМОН балаклаву.

Тепер жінка перебуватиме у колонії. Про це повідомляє TUT.BY. Важливо Пенсіонери у Білорусі вийшли на "Марш мудрості": почалися затримання Білоруську, яка останні 12 років проживала у Швейцарії, визнали винною в опорі співробітникові органів внутрішніх справ. Оголошення вироку супроводжувалося криками "Ганьба!". Суд також постановив знищити національний біло-червоно-білий прапор Білорусі, який був вилучений у Наталі. Сторона захисту має намір оскаржити вирок. Зверніть увагу! "Потерпілий" ОМОНівець підвищив розмір компенсації моральної шкоди зі 100 до 1000 білоруських рублів. Він пообіцяв пожертвувати гроші лікарні дитячої онкології. Як трапився інцидент Наталю Херше затримали 19 вересня на жіночому марші в Мінську. Під час затримання вона всіляко опиралася, а також стягнула балаклаву зі співробітника ОМОН Сергія Кончика.

Сторона звинувачення стверджує, що жінка нібито нанесла силовику тілесні травми. Актуально Вибори за 45 днів: Тихановська заявила, що керуватиме Білоруссю у перехідний період Що відбувається у Білорусі: головне У Білорусі з початку серпня тривають масові акції протесту проти режиму Олександра Лукашенка , який править країною з 1994 року, жорстко придушуючи опозицію і незалежні засоби масової інформації.

тривають масові акції протесту , який править країною з 1994 року, жорстко придушуючи опозицію і незалежні засоби масової інформації. Антиурядові протести спалахнули після президентських виборів через сфальсифіковану перемогу Лукашенка.

спалахнули після президентських виборів через Під час розгону антиурядових мітингів силовики б'ють та вбивають протестувальників. Тисячі людей затримані. Підконтрольні Лукашенкові силовики застосовують проти мирних громадян водомети, гумові кулі, сльозогінний газ і світло-шумові гранати.