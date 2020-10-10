У Білорусі затримали активістку Світлану Гатальську: що про неї відомо
У Мінську 10 жовтня затримали активістку Світлану Гатальську. Вона є однією з координаторок ініціативи "Маршируй, детка".
Опозиційну активістку Світлану Гатальську затримали 10 жовтня у Білорусі, повідомляє у телеграмі "Радіо Свобода".
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Наразі відомо, що затримання відбулося у Мінську. Однак не під час жіночого демаршу. Активістку доставили до Московського відділу поліції столиці.
Гатальська є однією із координаторок ініціативи "Маршируй, детка".
Що відомо про ініціативний рух "Маршируй, детка"?Його завданням є розробка і прийняття комплексного закону про протидію домашньому насильству в Білорусі.
До слова, у містах Білорусі та інших країн (Бельгії, Німеччині, Польщі, Естонії, Латвії) триває масовий жіночий демарш. Жінки виходять на вулиці з квітами, демонструючи мирний протест.
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