У неділю, 25 жовтня, в Білорусі провели акцію протесту під назвою "Народний ультиматум". Закінчилося все сутичками з правоохоронцями та затриманням учасників акцій протесту.

Білоруські правозахисні організації повідомляють про майже 300 затриманих осіб. Затримання відбулися в різних білоруських містах – Мінську, Пінську, Гродно, Бресті, Могильові, Полоцьку, Гомелі, Вітебську, Борисові. До теми: Російського та польського виробництва: якими кулями стріляють у протестувальників в Білорусі Більшість затриманих були доставлені у районні відділки міліції. Серед затриманих є й неповнолітні. А також люди похилого віку. Відомо про 73-річну затриману жінку. Правоохоронці масово затримували й журналістів. Декого затримали вдома. Правоохоронці приходили з обшуками. Масові протести та стрілянина в Білорусі 25 жовтня: головне В неділю, 25 жовтня, майже 100 тисяч білорусів вийшли на акцію протесту. В цей день закінчувався термін дії ультиматуму, який лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська оголосила самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку.

Протестувальники пройшлися вулицями міста.

Щоб перешкодити проведенню маршу, на вулиці вивели правоохоронців та військових. Після цього розпочалися сутички та затримання.

У деяких випадках силовики використовували зброю – стріляли гумовими кулями по протестувальниках, застосовували світлошумові гранати. Відомо про декількох поранених осіб. Силовий розгін учасників протесту в Білорусі: відео Детально про ситуацію в Білорусі читайте за посиланням.