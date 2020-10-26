У Білорусі затримали майже 300 учасників акцій протесту
У неділю, 25 жовтня, в Білорусі провели акцію протесту під назвою "Народний ультиматум". Закінчилося все сутичками з правоохоронцями та затриманням учасників акцій протесту.
Білоруські правозахисні організації повідомляють про майже 300 затриманих осіб. Затримання відбулися в різних білоруських містах – Мінську, Пінську, Гродно, Бресті, Могильові, Полоцьку, Гомелі, Вітебську, Борисові.
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Більшість затриманих були доставлені у районні відділки міліції. Серед затриманих є й неповнолітні. А також люди похилого віку. Відомо про 73-річну затриману жінку. Правоохоронці масово затримували й журналістів.
Декого затримали вдома. Правоохоронці приходили з обшуками.
Масові протести та стрілянина в Білорусі 25 жовтня: головне
- В неділю, 25 жовтня, майже 100 тисяч білорусів вийшли на акцію протесту. В цей день закінчувався термін дії ультиматуму, який лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська оголосила самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку.
- Протестувальники пройшлися вулицями міста.
- Щоб перешкодити проведенню маршу, на вулиці вивели правоохоронців та військових. Після цього розпочалися сутички та затримання.
- У деяких випадках силовики використовували зброю – стріляли гумовими кулями по протестувальниках, застосовували світлошумові гранати. Відомо про декількох поранених осіб.
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