У Білорусі заявили про втручання України у внутрішні справи: відповідь МЗС
В українському МЗС зазначили, що Україна відкидає звинувачення з боку Мінська щодо недружніх діях. Водночас Київ завжди вітатиме людей, які поділяють захист прав і свобод і хочуть реалізувати себе в Україні.
Україна відкидає звинувачення Мінська в недружніх діях, – МЗС
Про це мовиться у відповіді речника МЗС України Катерини Зеленко, передає Інтерфакс-Україна. За її словами, Україна – демократична європейська держава, віддана європейським цінностям, серед яких захист прав і свобод людини має фундаментальне значення. Тому тут завжди вітатимуть людей, які поділяють ці цінності й хочуть реалізувати себе в Україні.
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Україна відкидає звинувачення Мінська в недружніх діях. Наша держава традиційно є відкритою та дружньою для громадян Білорусі. Ще до початку кризи в Білорусі рух між нашими країнами був максимально вільним, а міжлюдські й бізнес контакти все міцніли,
– підкреслила Зеленко.
Що цьому передувало
- 14 жовтня до Міністерства закордонних справ Білорусі викликали посла України Ігоря Кизима.
- Українському дипломату було вручено ноту, в якій білоруська сторона висловлює заклопотаність ухваленням указу президента України "Про деякі заходи щодо залучення підприємців, висококваліфікованих спеціалістів, які є громадянами Республіки Білорусь".
- На переконання Мінська, це є порушенням загальноприйнятих правових норм, що поширює свою дію винятково на громадян сусідньої держави.
- У МЗС Білорусі також наголосили, що цей документ не можна трактувати по-іншому як явно недружній і дискримінаційний крок з боку української сторони, що межує з втручанням у внутрішні справи Білорусі.
- Зеленський підписав вищезазначений указ на початку жовтня. За його словами, він "сприятиме розвитку інвестиційного потенціалу України та залученню висококваліфікованих ІТ-фахівців та інноваторів".
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