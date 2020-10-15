В українському МЗС зазначили, що Україна відкидає звинувачення з боку Мінська щодо недружніх діях. Водночас Київ завжди вітатиме людей, які поділяють захист прав і свобод і хочуть реалізувати себе в Україні.

Україна відкидає звинувачення Мінська в недружніх діях, – МЗС

Про це мовиться у відповіді речника МЗС України Катерини Зеленко, передає Інтерфакс-Україна. За її словами, Україна – демократична європейська держава, віддана європейським цінностям, серед яких захист прав і свобод людини має фундаментальне значення. Тому тут завжди вітатимуть людей, які поділяють ці цінності й хочуть реалізувати себе в Україні.

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Україна відкидає звинувачення Мінська в недружніх діях. Наша держава традиційно є відкритою та дружньою для громадян Білорусі. Ще до початку кризи в Білорусі рух між нашими країнами був максимально вільним, а міжлюдські й бізнес контакти все міцніли,

– підкреслила Зеленко.

Що цьому передувало

14 жовтня до Міністерства закордонних справ Білорусі викликали посла України Ігоря Кизима.

Українському дипломату було вручено ноту, в якій білоруська сторона висловлює заклопотаність ухваленням указу президента України " Про деякі заходи щодо залучення підприємців, висококваліфікованих спеціалістів, які є громадянами Республіки Білорусь".

На переконання Мінська, це є порушенням загальноприйнятих правових норм, що поширює свою дію винятково на громадян сусідньої держави.

У МЗС Білорусі також наголосили, що цей документ не можна трактувати по-іншому як явно недружній і дискримінаційний крок з боку української сторони, що межує з втручанням у внутрішні справи Білорусі.

Зеленський підписав вищезазначений указ на початку жовтня. За його словами, він "сприятиме розвитку інвестиційного потенціалу України та залученню висококваліфікованих ІТ-фахівців та інноваторів".

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Зверніть увагу! В Білорусі вже понад 2 місяці поспіль не стихають пртести: громадяни країни виходять на вулиці своїх міст з демонстраціями. Так вони висловлюють свою незгоду з результатами президентських виборів. Більше про протести в Білорусі можете дізнатися за посиланням.