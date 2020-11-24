У Білорусі правозахисники визнали політичними в'язнями ще 8 осіб. Таким чином, кількість людей, що підлягли політичному переслідуванню і потрапили за ґрати, досягла 140 осіб.

Активістам переважно інкримінують масові заворушення

Нових активістів, які потрапили до переліку політв'язнів, звинувачують у масових заворушеннях та групових діях, що порушують громадський порядок. Про це мовиться у повідомленні правозахисного центру "Весна".

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Ми оцінюємо переслідування Сергія Кривчені, Артема Медведського, Євгенія Курганова, Дмитра Жебуртовича, Миколи Дедка, Олексія Самусенка, Кіма Самусенка, Павла Дрозда, як політично мотивоване переслідування у зв'язку з реалізацією ними свободи мирних зібрань та вираження своєї думки щодо оголошених результатів виборів президента Білорусі,

– повідомили у "Весні".

Запобіжні заходи обирають всупереч законодавству

Правозахисники наголосили, що Кіма Самусенка та Павла Дрозда звинуватили у несанкціонованому доступі до комп'ютерної інформації. Проте, за чинним законодавством, їм не мали обирати як запобіжний захід тримання під вартою. Проте білоруські служителі Феміди думали інакше.

Правозахисники наголошують, що усі акції протестів в Білорусі були мирними, отож дії правоохоронців щодо мітингувальників були безпідставними.



У "Весні" зазначили, що вперше в Білорусі проти демонстрантів застосували водомети, а також дуже багато пошкоджень люди отримали від шумових гранат.

Скільки затриманих у Білорусі протягом протестів

Ще з 9 серпня у Білорусі активно протестують проти результатів президентських виборів. На мітинги проти режиму самопроголошеного президента Олександра Лукашенка виходять тисячі людей. За попередніми підрахунками, під час акцій уже затримали близько 30 тисяч людей.

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