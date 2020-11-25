У Білорусі 24 листопада зник журналіст опозиційного телеканалу "Белсат" Ігор Ілляш. Він декілька годин не виходив на зв'язок, але згодом колеги з'ясували: Ігоря затримали силовики й відвезли в СІЗО.

Раніше білоруські правоохоронці також затримали дружину й колегу журналіста Катерину Андреєву, повідомляє "Радыё Свабода".

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Колеги запідозрили недобре, коли намагалися зв'язатися з Ігорем Ілляшем, але його телефони були вимкнені, а він сам не прийшов на зустріч, про яку домовлявся ще раніше.

Тоді вони навідалися до квартири журналіста, але двері їм ніхто не відчинив. Тоді до квартири зайшов брат Ілляша й знайшов там копію протоколу про вилучення комп'ютерної техніки.

Згодом опозиційне ЗМІ "Белсат", де й працює Ігор Ілляш, з'ясувало: журналіст перебуває в СІЗО на Окрестина – місці, яке вважається найгіршою долею для прихильників чи учасників протестів.