У Мінську 21 жовтня зник відомий поет Дмитро Строцев. Згодом його знайшли у списках затриманих на Окрестіна.

Поет перестав виходити на зв'язок ще вранці 21 жовтня, повідомляє у фейсбуці Білоруський ПЕН-центр з посиланням на слова його дружини Ані Строцевої.

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Ми з Дімою розійшлися біля дому приблизно о 11:00. Після цього ніхто не зміг з ним зв’язатися. По роботі на зв'язок ні з ким не вийшов. Усі телефони не відповідають, в мережі його немає,

– повідомила дружина.

Згодом у телеграмі "Наша Нива" повідомили, що Строцева знайшли у списках затриманих у СІЗО на Окрестіна.

Що відомо про Дмитра Строцева? Білоруський поет, громадський активіст і керівник літературного проєкту "Мінська Школа".

Зверніть увагу! Понад два місяці у Білорусі тривають протести проти режиму Лукашенка. Силові органи продовжують застосовувати насилля проти демонстрантів і затримують учасників протестів. Від початку акцій, за інформацією опозиції, затримали понад 12 тисяч людей, кілька учасників протестів загинули. Більше про ситуацію у Білорусі читайте за посиланням.