У Білорусі заявили про зникнення відомого поета: його знайшли у списках затриманих
У Мінську 21 жовтня зник відомий поет Дмитро Строцев. Згодом його знайшли у списках затриманих на Окрестіна.
Поет перестав виходити на зв'язок ще вранці 21 жовтня, повідомляє у фейсбуці Білоруський ПЕН-центр з посиланням на слова його дружини Ані Строцевої.
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Ми з Дімою розійшлися біля дому приблизно о 11:00. Після цього ніхто не зміг з ним зв’язатися. По роботі на зв'язок ні з ким не вийшов. Усі телефони не відповідають, в мережі його немає,
– повідомила дружина.
Згодом у телеграмі "Наша Нива" повідомили, що Строцева знайшли у списках затриманих у СІЗО на Окрестіна.