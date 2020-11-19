У Білорусі завели справу на лікаря через витік інформації про загиблого Романа Бондаренка
У Мінську щодо лікаря, який розповів ЗМІ про стан здоров’я Романа Бондаренка, порушили справу. Протестувальник помер після того, як його побили невідомі у масках.
Прокурори порушили кримінальну справу щодо лікаря Міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги. Про це повідомили у телеграмі Генеральної прокуратури Білорусі.
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Діючи умисно, без службової необхідності, підозрюваний вступив в злочинну змову з представником інтернет-ресурсу (TUT.by),
– йдеться у заяві.
Виданню він повідомив відомості про результати медичного огляду Романа Бондаренко. Прокурори вважають, що цим лікар порушив лікарську таємницю.
Дії лікаря начебто спричинили важкі наслідки:
- підвищення напруженості в суспільстві;
- створення атмосфери недовіри до компетентних державних органів;
- спонуканні громадян до агресії і протиправних дій.
Правоохоронці затримали лікаря та інших підозрюваних.
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Що відомо про смерть Романа Бондаренка
- Ввечері 11 листопада 31-річний чоловік він вийшов у двір свого будинку. Там на нього напали невідомі в масках – спалахнула бійка.
- Під час неї Бондаренка штовхнули, він впав і вдарився в голову. Згодом Бондаренко помер у лікарні.
- За офіційною версією білоруського слідства, чоловік був нетверезим.
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