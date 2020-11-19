У Мінську щодо лікаря, який розповів ЗМІ про стан здоров’я Романа Бондаренка, порушили справу. Протестувальник помер після того, як його побили невідомі у масках.

Прокурори порушили кримінальну справу щодо лікаря Міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги. Про це повідомили у телеграмі Генеральної прокуратури Білорусі. Читайте також Помер Роман Бондаренко, якого побили невідомі в масках у Білорусі: моторошне відео Діючи умисно, без службової необхідності, підозрюваний вступив в злочинну змову з представником інтернет-ресурсу (TUT.by),

– йдеться у заяві. Виданню він повідомив відомості про результати медичного огляду Романа Бондаренко. Прокурори вважають, що цим лікар порушив лікарську таємницю. Дії лікаря начебто спричинили важкі наслідки: підвищення напруженості в суспільстві;

створення атмосфери недовіри до компетентних державних органів;

спонуканні громадян до агресії і протиправних дій. Правоохоронці затримали лікаря та інших підозрюваних. Зверніть увагу Білоруси приносять квіти до місця, де загинув активіст Бондаренко: фото, відео Що відомо про смерть Романа Бондаренка Ввечері 11 листопада 31-річний чоловік він вийшов у двір свого будинку. Там на нього напали невідомі в масках – спалахнула бійка.

Під час неї Бондаренка штовхнули, він впав і вдарився в голову. Згодом Бондаренко помер у лікарні.

За офіційною версією білоруського слідства, чоловік був нетверезим.