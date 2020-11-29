Білоруська опозиція заявила про готовність посилити тиск на самопроголошеного президента Олександра Лукашенка. Лідерка опозиції Світлана Тихановська натякнула, що мовиться про міжнародні санкції та страйки на головних заводах Білорусі.

Тихановська визнала, що ультиматум, який білоруська опозиція оголосила Лукашенко в кінці жовтня, не дав результатів. Про це вона заявила в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Опозиціонерка додала, що ультиматум передбачав посилення тиску у разі, якщо Лукашенко його не виконає.

Якщо Лукашенко не піде – ми будемо посилювати тиск, що зараз і відбувається. Ми зараз говоримо вже про економічні санкції. Все більше людей приєднуються до страйків. Ми оголошували національний страйк, він не вийшов масштабним відразу, але посилюється зараз,

– сказала Тихановська.

За її словами, зараз тривають страйки на головних підприємствах Білорусі, таких як "Гродноазот", "Білоруськалій", "Нафтан", які є "гаманцями" Лукашенка.

Зверніть увагу! 25 жовтня сплив термін ультиматуму Олександру Лукашенко, який оголосила білоруська опозиція. Після цього у Білорусі оголосили загальнонаціональний страйк.

Водночас Світлана Тихановська очікує на підтримку новообраного президента США Джо Байдена. Зокрема, лідерка білоруської опозиції висловила сподівання, що демократ підтримає її прагнення усунути від влади Олександра Лукашенка.

Додамо, що сам Лукашенко не відкидає можливості діалогу з представниками опозиції. Проте рішуче проти свого спілкування з учасниками акцій протесту.