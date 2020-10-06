Білоруська опозиція не виключає, що Путін використає в Білорусі "український сценарій"
Колишня кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська не виключає, що Росія застосує проти Білорусі силовий сценарій, який у 2014 році використала проти України. Мовляв, у нинішній ситуації не можна нічого виключати.
Про можливі дії Росії в Тихановської запитали під час брифінгу для німецьких журналістів. Про це повідомила пресслужба політикині в телеграмі.
Цікаво Тихановська хоче, щоб Путін долучився до переговорів щодо Білорусі
Нині я не можу бути впевнена ні в чому. Втім я закликаю до діалогу. Це 21 століття, ми цивілізовані люди, немає жодної потреби у війні й крові. Сісти й поговорити значно простіше,
– наголосила екскандидатка в президенти Білорусі.
Вона також запевнила, що протести жодним чином не контролюються з-за кордону й вказала на брехню Олександра Лукашенко. Мовляв, її чоловіка Сергія він звинувачував у контрольованості Росією, а тепер її саму – в підконтрольності Європейському Союзу.
"Причина в тому, що Лукашенко не розуміє свій народ, не хоче чути його волю. Якщо Лукашенко справді хоче знати, кого звинувачувати, йому варто подивитися в дзеркало", – резюмувала Світлана Тихановська.
Що передбачає "український сценарій"?
У 2014 році, коли стало зрозуміло, що Україна може повністю й безповоротно вийти з-під зони впливу Росії, остання почала стримувати нашу державу силовим шляхом. Для цього росіяни окупували Крим і розпочали війну на Донбасі.
Спершу Росія ввела на Кримський півострів свої регулярні війська без розпізнавальних знаків і під прикриттям "потреби захисту російськомовного населення" й так званого "референдуму" окупувала Крим.
Далі був Донбас – як реакція на дії Заходу. Через окупацію Крим західні держави почали вводити санкції проти Росії, а Крим був основною темою, тож слід було чимось замилювати очі. Як наслідок Крим досі окупований, а на Донбасі й досі триває війна.