Колишня кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська не виключає, що Росія застосує проти Білорусі силовий сценарій, який у 2014 році використала проти України. Мовляв, у нинішній ситуації не можна нічого виключати.

Про можливі дії Росії в Тихановської запитали під час брифінгу для німецьких журналістів. Про це повідомила пресслужба політикині в телеграмі.

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Нині я не можу бути впевнена ні в чому. Втім я закликаю до діалогу. Це 21 століття, ми цивілізовані люди, немає жодної потреби у війні й крові. Сісти й поговорити значно простіше,

– наголосила екскандидатка в президенти Білорусі.

Вона також запевнила, що протести жодним чином не контролюються з-за кордону й вказала на брехню Олександра Лукашенко. Мовляв, її чоловіка Сергія він звинувачував у контрольованості Росією, а тепер її саму – в підконтрольності Європейському Союзу.

"Причина в тому, що Лукашенко не розуміє свій народ, не хоче чути його волю. Якщо Лукашенко справді хоче знати, кого звинувачувати, йому варто подивитися в дзеркало", – резюмувала Світлана Тихановська.