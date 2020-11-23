Очільник білоруської православної автокефальної церкви архієпископ Святослав Логін 22 листопада прокляв Олександра Лукашенко та відлучив його від церкви. Це відбулося під час богослужіння у соборі святого Кирила Туровського у канадському Торонто.

Анафема на Лукашенка

Архієпископ прочитав архіпастирське послання про анафему для "колишнього президента Олександра Лукашенка – диктатора вбивці та мучителя благочестивого білоруського народу". Про це повідомляє "Радіо Свобода".

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Сам текст відлучення називається "Анафема колишньому президенту Лукашенко, який чинить беззаконня, переслідує та вбиває православних та інших мирних християн за правду у Білорусі".

Архієпископ заявив, що за наказом одержимого дияволом Лукашенка білоруси знущаються один над одним.

Церква – це духовна та неполітична установа, яка навчає паству боротися за правду, вона не може просто спостерігати за геноцидом білорусів. Згідно зі святими вченнями Христа, церква повинна бути совістю свого народу,

– сказав Логін.

У тексті анафеми пригрозили усім, хто виконує накази самопроголошеного президента: "На вас чекає прокляття ваших нащадків у земному житті і пекло в небесному житті".



Православна церква Білорусі наклала анафему на Лукашенка / Фото "Радіо Свободи"



Текст анафеми Лукашенка / Фото "Радіо Свободи"

Зверніть увагу! 22 листопада у Мінську білоруси вийшли на чергову акцію протесту. Ще до початку акції силовики розпочали жорстокі затримання демонстрантів. Крім того, вони кийком побили дівчину, яка намагалася звільнити свого хлопця.