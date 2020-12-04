Протестувальники у Білорусі неодноразово повідомляли про випадки зґвалтування в ізоляторах чи автозаках. Історія однієї з білорусок особливо вражає. Жінку жорстоко зґвалтували кийком. З ізолятора її ледь живу одразу відвезли у лікарню.

Жінка назвала себе Крістіною, однак попередила, що це не справжнє ім'я. Історію про те, що з нею зробили силовики білоруска розповіла шведському виданню ЕТС.

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Крістіну затримали на протесті

Жінку та її двох подруг затримали силовики на протесті проти режиму самопроголошеного президента Олександра Лукашенка. Їх закрили в автозаку, а згодом відвезли у в'язницю.

"Вони (силовики – 24 канал) були абсолютно спокійні, коли прийшли за мною в коридор. Дозволили сказати кілька слів моїм друзям. Лише злегка тримали мене за руку, коли вели в камеру. Були тихими, але не агресивними. Я думала, вони везуть мене туди, щоб просто поставити кілька запитань, – розповіла Крістіна.

У кімнаті для допитів не було вікон. Як тільки двері закрилися, силовики одразу почали ґвалтувати жінку.

Анус, вагіна, рот. Вони використовували кийки. Спершу жінка подумала, що її битимуть по спині. Однак з неї стягнули штани,

– пише видання.

Жінка намагалася знайти спільну мову з ґвалтівниками

Крістіна кричала та благала силовиків припинити знущання. Вона розповідала про місто, в якому народилася, та за яку футбольну команду вболіває. Жінка думала, що так зможе знайти щось спільне з ґвалтівниками і вони пожаліють її.

"Я думала, що помру. Вони були схожі на машини, а не на людей", – згадує Крістіна.

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Крістіна регулярно втрачала свідомість. Коли прийшла до тями, то побачила, що її зуби лежали на землі. Силовики вибили їх, коли запихали Крістіні до рота кийок.

З ізолятора її відвезли у лікарню

Крістіна не змогла самостійно вийти з ізолятора, тому її повезли у лікарню. Там жінці провели термінове переливання крові та операцію.

За даними видання, у білоруски є медичні документи, які підтверджують, що її жорстокого зґвалтували. Крістіна розповіла, що не знає, чи зможе в майбутньому мати дітей. Крім того, у неї залишилося лише 5 зубів.

Жінка заявила, що хоче втекти з Білорусі, бо їй страшно перебувати у цій країні. Крім того, вона не може отримати належну медичну допомогу.

Допоможіть нам позбутися того, хто гвалтує свій власний народ,

– сказала Крістіна.

Источник: https://censor.net/ru/n3234981

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