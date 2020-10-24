Акція мала назву "Жіночий марш без квітів", проте на марш зібрались не лише дівчата, а дехто з учасників все ж приніс квіти. Про це повідомляє Укрінформ. Активісти несли біло-червоно-білі прапори та плакати.

До речі У Білорусі відбувся "жіночий" марш: фото, відео

За словами організаторів маршу, у Мінську і регіонах, в Україні, Штатах, Франції і Австралії, Італії, Австрії, Німеччині і багатьох інших країнах активісти виходили в білому, з квітами, з посмішками, однак їх не почули.

Ми хочемо заявити – досить! Досить саджати наших подруг! Досить саджати білоруський народ! Досить залякувати нас! Ми будемо виходити одна за одну і добиватимемося дотримання наших прав,

– наголосила одна з організаторок.

Крім того, активісти розповіли, що перебувають в Україні, але, прийшовши на марш, хочуть підтримати своїх співвітчизників, зокрема білорусок у в'язницях.

Зверніть увагу! Протести у Білорусі відбуваються понад 2 місяці. Традиційно жінки по всій країні виходять на недільні марші. Детальніше про перебіг подій у Білорусі читайте тут.

Дивіться відео маршу білорусок у Києві:

У Києві білоруски влаштували марш на підтримку співгромадян / Фото Укрінформу: