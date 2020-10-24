Білоруські активістки влаштували марш у Києві для підтримки співгромадян: фото, відео
Близько 50 білоруських активісток-опозиціонерок 24 жовтня влаштували марш у Києві на знак солідарності зі співгромадянами у Білорусі. Мітингувальники пройшли від Михайлівської площі через "скляний" пішохідний міст до Майдану.
Як пройшов марш
Акція мала назву "Жіночий марш без квітів", проте на марш зібрались не лише дівчата, а дехто з учасників все ж приніс квіти. Про це повідомляє Укрінформ. Активісти несли біло-червоно-білі прапори та плакати.
До речі У Білорусі відбувся "жіночий" марш: фото, відео
За словами організаторів маршу, у Мінську і регіонах, в Україні, Штатах, Франції і Австралії, Італії, Австрії, Німеччині і багатьох інших країнах активісти виходили в білому, з квітами, з посмішками, однак їх не почули.
Ми хочемо заявити – досить! Досить саджати наших подруг! Досить саджати білоруський народ! Досить залякувати нас! Ми будемо виходити одна за одну і добиватимемося дотримання наших прав,
– наголосила одна з організаторок.
Крім того, активісти розповіли, що перебувають в Україні, але, прийшовши на марш, хочуть підтримати своїх співвітчизників, зокрема білорусок у в'язницях.
Дивіться відео маршу білорусок у Києві:
У Києві білоруски влаштували марш на підтримку співгромадян / Фото Укрінформу: