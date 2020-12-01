Лідерка білоруської опозиції заявила, що народ вимагає звільнення всіх політв'язнів. Зараз у Білорусі їх є 145.

Вона зазначила, що її чоловік Сергій вже пів року сидить у слідчому ізоляторі. Про це Світлана Тихановська повідомила у своєму твітері.

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Спілкування лише через адвоката

За її словами, вони спілкуються лише через листи та адвоката.

Одного разу він зміг мені подзвонити. Наша 5-річна дочка запитує, чи живий її батько. А наша сім'я – це просто випадок серед 145 інших у Білорусі,

– написала опозиціонерка.

Зверніть увагу! Сергій Тихановський хотів балотуватися в президенти Білорусі. Однак ще під час передвиборчої кампанії опозиціонера взяли під варту.

Політв'язні не зробили нічого протизаконного

Лідерка також підкреслила, що ніхто з політв'язнів не зробив нічого протизаконного. Вона додала: "Деякі політв'язні не доживуть до народження первістка. Деякі втратять свій бізнес. Деякі без будь-якої медичної допомоги завдадуть непоправної шкоди здоров'ю, страждаючи від COVID-19".

My husband Siarhei Tsikhanouski has been imprisoned for half a year already. We communicate only through letters and his lawyer. He was able to call me once. Our 5-year-old daughter asks if her father is alive. And our family is just a case among 145 others in #Belarus. pic.twitter.com/KR82COEe6w — Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) November 30, 2020

Боротьба з режимом

Тихановська також закликала Європейський Союз, Сполучені Штати Америки та Канаду ввести санкції та підтримати білорусів в їхній боротьбі з режимом.

Раніше вона заявила, що хотіла б провести зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним.

Зазначимо! Раніше держсекретар США Майк Помпео закликав негайно звільнити понад 100 політичних в'язнів.