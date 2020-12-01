Білоруський народ вимагає звільнити 145 політв'язнів, – Тихановська
Лідерка білоруської опозиції заявила, що народ вимагає звільнення всіх політв'язнів. Зараз у Білорусі їх є 145.
Вона зазначила, що її чоловік Сергій вже пів року сидить у слідчому ізоляторі. Про це Світлана Тихановська повідомила у своєму твітері.
До теми "Внутрішня сила ще є": Тихановському продовжили арешт ще на 3 місяці
Спілкування лише через адвоката
За її словами, вони спілкуються лише через листи та адвоката.
Одного разу він зміг мені подзвонити. Наша 5-річна дочка запитує, чи живий її батько. А наша сім'я – це просто випадок серед 145 інших у Білорусі,
– написала опозиціонерка.
Політв'язні не зробили нічого протизаконного
Лідерка також підкреслила, що ніхто з політв'язнів не зробив нічого протизаконного. Вона додала: "Деякі політв'язні не доживуть до народження первістка. Деякі втратять свій бізнес. Деякі без будь-якої медичної допомоги завдадуть непоправної шкоди здоров'ю, страждаючи від COVID-19".
Боротьба з режимом
Тихановська також закликала Європейський Союз, Сполучені Штати Америки та Канаду ввести санкції та підтримати білорусів в їхній боротьбі з режимом.
Раніше вона заявила, що хотіла б провести зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним.
Поділитися новиною