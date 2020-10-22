Суд Центрального району Мінська засудив білоруського поета Дмитра Строцева. Йому дали 13 діб адміністративного арешту за начебто участь в "несанкціонованому заході".

Судове засідання в Мінську відбулося майже опівночі 21 жовтня. А звинувачення висунули на основі відеозапису. Про це розповіла дружина Дмитра Строцева – Анна, яка була на суді, пише "Радіо Свобода".

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У них нібито є відео з камери, на якому 4 жовтня поруч з Дмитром йде колона людей з прапорами. А він показує знак "вікторія",

– зазначила дружина поета.

Та додала, що в Білорусі тепер цього достатньо, аби посадити людину на 13 діб.

Дмитро, за словами дружини, повідомив суду, що його затримали напередодні поблизу будинку, не дозволили зателефонувати родичам. Приблизно о 19:00 Строцеву сказали, що дружину повідомили про затримання. Хоча це неправда: Анна заявила про зникнення чоловіка о 23:00.

Дружина додала, що поет ні на що не скаржився. Наразі вона намагається передати необхідні йому ліки.

Що відомо про зникнення Строцева

Поет зник вранці 21 жовтня. Пізніше родичі знайшли його ім'я в списках затриманих на вулиці Окрестіна.

Строцев брав участь в акціях протесту проти фальсифікації виборів та відкрито писав про це. Про ситуацію у Білорусі він також розповідав у своїй поезії.

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Що таке знак "вікторія"? Поширений жест, що означає перемогу або мир. Показується вказівним і середнім пальцями руки, спрямованими вгору у формі латинської букви V.