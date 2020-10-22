Білоруський поет показав знак "вікторія": його арештували на два тижні
Суд Центрального району Мінська засудив білоруського поета Дмитра Строцева. Йому дали 13 діб адміністративного арешту за начебто участь в "несанкціонованому заході".
Судове засідання в Мінську відбулося майже опівночі 21 жовтня. А звинувачення висунули на основі відеозапису. Про це розповіла дружина Дмитра Строцева – Анна, яка була на суді, пише "Радіо Свобода".
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У них нібито є відео з камери, на якому 4 жовтня поруч з Дмитром йде колона людей з прапорами. А він показує знак "вікторія",
– зазначила дружина поета.
Та додала, що в Білорусі тепер цього достатньо, аби посадити людину на 13 діб.
Дмитро, за словами дружини, повідомив суду, що його затримали напередодні поблизу будинку, не дозволили зателефонувати родичам. Приблизно о 19:00 Строцеву сказали, що дружину повідомили про затримання. Хоча це неправда: Анна заявила про зникнення чоловіка о 23:00.
Дружина додала, що поет ні на що не скаржився. Наразі вона намагається передати необхідні йому ліки.
Що відомо про зникнення Строцева
- Поет зник вранці 21 жовтня. Пізніше родичі знайшли його ім'я в списках затриманих на вулиці Окрестіна.
- Строцев брав участь в акціях протесту проти фальсифікації виборів та відкрито писав про це. Про ситуацію у Білорусі він також розповідав у своїй поезії.
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