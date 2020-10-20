Головний опозиційний телеграм-канал Білорусі NEXTA-Live та логотип NEXTA визнали екстремістськими матеріалами. Таке рішення прийняв суд Центрального району Мінська 20 жовтня.

В чому звинувачують NEXTA-Live

Телеграм-канал NEXTA-Live звинувачують в організації масових заворушень та публічних закликах до них. Про це повідомило БЕЛТА.

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Суд вирішив, що матеріали, які публікував NEXTA-Live упродовж 9 – 11 серпня, мають заклики до екстремістської діяльності.

Як покарають телеграм-канал

Міністерство інформації Білорусі додасть NEXTA-Live і логотип NEXTA в республіканський список екстремістських матеріалів.

Окрім того, міністерство має обмежити доступ до усіх інформаційних ресурсів, які містять у назві словесну або візуальну символіку NEXTA.

Ребрендинг каналу та зміна його логотипу не буде підставою для виключення NEXTA-Live зі списку екстремістських матеріалів.

Силовики Білорусі продовжують збирати інформацію про інші опозиційні інтернет-ресурси. Ймовірно, надалі їх чекає доля NEXTA-Live

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Реакція NEXTA-Live

У телеграм-каналі опублікували пост, у якому мовиться про бажання модераторів все-таки провести ребрендинг каналу. Окрім того, NEXTA-Live наголосив, що екстремістами їх визнали на вимогу карателів, які "без упізнавальних знаків бігають по Мінську, стріляючи у мирних людей".

Коли насильство та екстремізм з боку держави стають законом, боротьба з ним стає обов'язком,

– мовиться у повідомленні.

Що відомо про NEXTA-Live

NEXTA-Live входить до 10 найпопулярніших телеграм-каналів у світі.

Його засновником є 22-річний Степан Путило – білоруський журналіст та блогер.

Від початку протестів у Білорусі NEXTA-Live висвітлював діяльність опозиції. Фактично телеграм-канал став головним джерелом зв'язку білоруських протестувальників.



Логотип NEXTA / Телеграм-канал NEXTA-Live