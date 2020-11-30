Державне телебачення Білорусі залучає одних і тих же людей у ролі експертів з різних питань. Вони кочують по телеканалах, щоразу змінюючи амплуа.

На державних каналах Білорусі помітили одних і тих же людей, які з'являються в різних сюжетах, виконуючи різні ролі. Про це повідомляє "Настоящее время".

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Юлія Артюх, наприклад, "багатодітна мати", "учасниця автопробігу" і навіть телеведуча. А у Росії вона також популярна як "дружина офіцера".



Юлія Артюх як багатодітна мама / Скриншот з відео



Вона ж учасниця автопробігу за Лукашенка / Скриншот з відео



І навіть телеведуча / Скриншот з відео

У листопаді 2020 року Артюх так часто з'являлася на екранах телевізора, що неможливо було це не помітити.

Частим гостем на телебаченні є і чи то вірусолог, чи то політолог із Болгарії Пламен Пасков. А також кілька інших експертів з усіх питань.



Ще один багатофункціональний експерт – Пламен Пасков / Скриншот з відео

Цікаво, що Лукашенко постійно хвалиться, що понад 80% білорусів за нього. Однак кільком "акторам" доводиться грати стільки ролей, аби створити ілюзію підтримки на телеекранах.

Загалом такі люди виступають проти протестів та схвалюють режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Як одні й ті ж люди виконують різні ролі на білоруському ТБ: відео

Зверніть увагу! Вже майже 4 місяці в Білорусі тривають протести проти режиму Олександра Лукашенка. Силовики продовжують силові розгони, активістів арештовують. Більше про це читайте за посиланням.