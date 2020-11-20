За минулу добу, 19 листопада, в Україні діагностували рекордну кількість інфікованих на COVID-19 – понад 14,5 тисяч. Якщо такі темпи поширення хвороби продовжаться, то через 2 – 3 тижні влада запровадить більш жорсткі заходи.

Наразі ситуація з коронавірусом в Україні негативно погіршується. Про це написав голова Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький у своєму фейсбуці.

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Втім він зауважив, що попри високі показники захворюваності, ситуація залишається контрольованою.

Але при збереженні темпів у влади через 2 – 3 тижні не залишиться іншого вибору, як запроваджувати більш жорсткі заходи,

– наголосив депутат від "Слуги народу".

Радуцький пригадав, що 10 днів назад він прогнозував до 15 тисяч нових хворих на COVID-19. Тож наразі прогноз справджується.

Адже під кінець тижня в Україні виявили нові вражаючі цифри – 14 575 інфікованих за 19 листопада.

Епідеміологічна ситуація продовжує погіршуватись, – Радуцький

Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації повідомив, що кількість активних хворих перейшла межу в 310 тисяч. Крім цього, все більше українців потребують госпіталізації.

За його словами, в жовтні щодня до лікарень, в середньому, відвозили 1100 пацієнтів. Натомість у листопаді за день госпіталізують більше, ніж 1700.

На щастя, система охорони здоров’я витримує навантаження,

– додав Радуцький.