Кількість українців, які підтримують запровадження в Україні жорсткого карантину, збільшилася. А от противників локдауну стало менше.

Водночас 30% опитаних вважає заходи, запроваджені владою щодо боротьби із коронавірусом, надто м'якими. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг".

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Про запровадження локдауну

За останніми даними, 42% опитаних підтримують запровадження локдауну. Тоді як раніше цей показник складав лише 36%. Водночас кількість противників зменшилась з 61 до 55%.

Майже 60% українців вірять, що поширення коронавірусу зменшиться, якщо в країні запровадять жорсткий карантин. Аж 58% підтримують введення локдауну на новорічні свята, а інші 40% виступають проти цього.

Зверніть увагу! В Україні хочуть ввести локдаун на період новорічних свят. Втім, наразі вирішується питання, коли саме це станеться.

Про штрафи за порушення карантину

За останні два тижні ставлення українців до запровадження штрафів за перебування у громадських місцях і транспорті без масок змінилась. 75% опитаних підтримують введення штрафів за перебування у громадських місцях і транспорті без масок. Натомість 25% – проти цього.

Водночас 60% українців підтримують введення штрафів за для закладів, які працюють всупереч карантину вихідного дня, проти виступають 37%.

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Як українці оцінюють дії влади

За два тижні дещо зросла кількість тих, хто вважає дії влади надто м'якими.

45% опитаних вважають оптимальними заходи, запроваджені владою щодо боротьби із коронавірусом,

30% вважають їх надто м'якими,

11% – надто жорсткими.

Водночас лише третина українців задоволені діяльністю президента Зеленського у боротьбі з епідемією коронавірусу. А понад 60% мають протилежну думку. Діяльністю Міністерства охорони здоров'я у боротьбі з епідемією задоволені 28%, не задоволені – 68%.

Роботою Міністерства внутрішніх справ задоволені 28%, не задоволені – 60%, не змогли оцінити – 12%. Найбільше серед органів центральної влади опитані не задоволені роботою Кабінету Міністрів (72%) та Верховної ради (78%).