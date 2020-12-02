Скільки українців підтримують локдаун на новорічні свята: свіже опитування
Кількість українців, які підтримують запровадження в Україні жорсткого карантину, збільшилася. А от противників локдауну стало менше.
Водночас 30% опитаних вважає заходи, запроваджені владою щодо боротьби із коронавірусом, надто м'якими. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг".
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Про запровадження локдауну
За останніми даними, 42% опитаних підтримують запровадження локдауну. Тоді як раніше цей показник складав лише 36%. Водночас кількість противників зменшилась з 61 до 55%.
Майже 60% українців вірять, що поширення коронавірусу зменшиться, якщо в країні запровадять жорсткий карантин. Аж 58% підтримують введення локдауну на новорічні свята, а інші 40% виступають проти цього.
Про штрафи за порушення карантину
За останні два тижні ставлення українців до запровадження штрафів за перебування у громадських місцях і транспорті без масок змінилась. 75% опитаних підтримують введення штрафів за перебування у громадських місцях і транспорті без масок. Натомість 25% – проти цього.
Водночас 60% українців підтримують введення штрафів за для закладів, які працюють всупереч карантину вихідного дня, проти виступають 37%.
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Як українці оцінюють дії влади
За два тижні дещо зросла кількість тих, хто вважає дії влади надто м'якими.
- 45% опитаних вважають оптимальними заходи, запроваджені владою щодо боротьби із коронавірусом,
- 30% вважають їх надто м'якими,
- 11% – надто жорсткими.
Водночас лише третина українців задоволені діяльністю президента Зеленського у боротьбі з епідемією коронавірусу. А понад 60% мають протилежну думку. Діяльністю Міністерства охорони здоров'я у боротьбі з епідемією задоволені 28%, не задоволені – 68%.
Роботою Міністерства внутрішніх справ задоволені 28%, не задоволені – 60%, не змогли оцінити – 12%. Найбільше серед органів центральної влади опитані не задоволені роботою Кабінету Міністрів (72%) та Верховної ради (78%).
Що відомо про опитування?У період 28 – 30 листопада 2020 року опитали 2 500 респондентів методом телефонного інтерв'ю. В опитування взяли участь українці старші за 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.
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