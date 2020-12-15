Більшість людей, які прибувають з окупованого Донбасу, хворі на COVID-19
Із 10 людей, що прибувають з ОРДЛО, приблизно 7 – 8 хворіють на коронавірус. Люди відмовляються проходити самоізоляцію.
Окупанти приховують справжні цифри хворих. Про це розповів голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай на пресконференції, повідомляє Інтерфакс-Україна.
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Конкретні цифри. На непідконтрольній території же "немає ковіду", там же "пневмонія"... Із 10 людей, які переходять на нашу територію, 7 – 8 позитивні (хворі на коронавірус – 24 канал),
– зауважив Гайдай.
Очільник ОДА зазначив, що часто люди безвідповідально ставляться до хвороби та не бажають відбувати самоізоляцію.
Коронавірус в ОРДЛО: що відомо
- Раніше представник Донецької області в Тристоронньої контактній групі від України Сергій Гармаш говорив, що ситуація з коронавірусом в ОРДЛО дуже важка.
- Він стверджував, що смертність від COVID-19 на окупованих територіях значно перевищувала світову статистику.
- Крім того, окупанти на Донеччині у жовтні перевели всі навчальні заклади на дистанційне навчання.
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