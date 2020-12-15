Із 10 людей, що прибувають з ОРДЛО, приблизно 7 – 8 хворіють на коронавірус. Люди відмовляються проходити самоізоляцію.

Окупанти приховують справжні цифри хворих. Про це розповів голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай на пресконференції, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Конкретні цифри. На непідконтрольній території же "немає ковіду", там же "пневмонія"... Із 10 людей, які переходять на нашу територію, 7 – 8 позитивні (хворі на коронавірус – 24 канал),

– зауважив Гайдай.

Очільник ОДА зазначив, що часто люди безвідповідально ставляться до хвороби та не бажають відбувати самоізоляцію.

Коронавірус в ОРДЛО: що відомо