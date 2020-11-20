Біля "7 кілометру" в Одесі сталася нищівна ДТП, є постраждалі: відео
Жорстка аварія за участю двох легковиків сталася ввечері 20 листопада в Овідіопольському районі Одеси. Біля ринку "7 кілометр" зіштовхнулися Honda та Vlokswagen.
За попередніми даними, водій "німця" не зупинився на червоний сигнал світлофору, повідомили у поліції Одеської області. У результаті цього у Volkswagen влетіла Honda.
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Що відомо про жахливу аварію біля "7 кілометру" в Одесі
Внаслідок удару обидві машини стали некерованими. І Volkswagen, і Honda розкрутило та викинуло у відбійник. Машина японської марки взагалі ледве не перелетіла перешкоду.
Дивіться відео моменту зіткнення Volkswagen та Honda в Одесі:
Люди, які перебували всередині автівок, отримали серйозні травми. Двох пасажирів та водія Honda у важкому стані госпіталізували медики швидкої.
Водій та пасажир Volkswagen також зазнали ушкоджень, але до лікарні відвезли лише одного з них.
Дивіться відео з містя жахливої ДТП в Одесі:
На місці аварії працюють поліцейські. Вони кваліфікуватимуть справу як або порушення правил безпеки дорожнього руху, або порушення експлуатації транспорту особами, які ними керують.
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