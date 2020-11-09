Біля кордону з Азербайджаном 9 листопада збили російський вертоліт. Повітряний транспорт супроводжував колону воєнної бази Росії у Вірменії.

Що відомо про авіакатастрофу

За попередньою інформацією, 2 членів екіпажу загинули. Про це повідомляє ТАСС із посиланням на Міноборони Росії. Ще одну людину госпіталізували з травмами середньої важкості.

До речі Карта конфлікту за Нагірний Карабах: які території звільнив Азербайджан

За інформацією установи, вертоліт "Мі-24" збили з переносного зенітно-ракетного комплексу. У момент удару вертоліт супроводжував колону воєнної бази Росії у Вірменії. Наразі керівництво військової бази РФ встановлює тих, хто стріляв по вертольоту.

Аварія сталась близько 18:00 неподалік села Ерасх у Вірменії, що на кордоні з Азербайджаном.

Зверніть увагу! Бойові дії між Вірменією та Азербайджаном у Нагірному Карабасі поновились 27 вересня. На початку листопада Азербайджан заявив про звільнення міста Шуші. Також у Баку наголосили, що підступають до столиці невизнаної Нагірно-Карабаської республіки Степанкерта. Детальніше про перебіг конфлікту читайте за посиланням.

Ймовірне місце падіння вертольота: