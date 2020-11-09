Біля Азербайджану збили російський вертоліт: є загиблі – відео
Біля кордону з Азербайджаном 9 листопада збили російський вертоліт. Повітряний транспорт супроводжував колону воєнної бази Росії у Вірменії.
Що відомо про авіакатастрофу
За попередньою інформацією, 2 членів екіпажу загинули. Про це повідомляє ТАСС із посиланням на Міноборони Росії. Ще одну людину госпіталізували з травмами середньої важкості.
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За інформацією установи, вертоліт "Мі-24" збили з переносного зенітно-ракетного комплексу. У момент удару вертоліт супроводжував колону воєнної бази Росії у Вірменії. Наразі керівництво військової бази РФ встановлює тих, хто стріляв по вертольоту.
Аварія сталась близько 18:00 неподалік села Ерасх у Вірменії, що на кордоні з Азербайджаном.
Ймовірне місце падіння вертольота:
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