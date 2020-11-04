Біля Білого дому невідомі напали з ножем на людей: 4 постраждалих, – ЗМІ
У Вашингтоні, поблизу Білого дому, невідомі вчинили напад з ножем на людей. У результаті інциденту є 4 постраждалих.
Напад трапився у столиці США – Вашингтоні – у ніч на 4 листопада, повідомляє NBC з посиланням на місцеву поліцію.
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Постраждали 1 жінка та 3 чоловіків. Вони отримали поранення в результати конфлікту з трьома підозрюваними. Потерпілих з травмами легкої та середньої важкості госпіталізували. Поліція округу Колумбія заявила, що жертви визнали себе членами ультраправої групи, яка підтримує Дональда Трампа.
Поліцейські оголосили у розшук підозрюваних – 2 чоловіків та 1 жінку.
До слова, загалом ситуація у США після виборів стабільна. Акції протесту пройшли у Сіетлі, Вашингтоні, Портленді та деяких інших містах. Більше про це читайте за посиланням.
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