Нафтопродуктів у морській воді біля судна "Аметист" – у 3,8 раза більше, ніж дозволено. Це зафіксували фахівці Державної екологічної інспекції у Чорноморському морському порті.

25 листопада на причалі в Олександрівці Одеської області почав тонути буксир "Аметист". Навколо судна утворилася пляма з нафтопродуктів. Площа забруднення – майже 500 квадратних метрів. Про це повідомив Урядовий портал.

Початок історії Delfi-2: під Чорноморськом йде на дно рятувальне судно, стався витік палива

26 листопада Адміністрація морських портів України (АМПУ) офіційно спростувала інформацію про забруднення. Однак представники Держекоінспекції разом із прикордонниками прибули на місце інциденту, і таки зафіксували плями на воді.

Керівник ДЕІ (Державна екологічна інспекція) Андрій Мальований звинуватив АМПУ, що там знали про ситуацію з "Аметистом" і хотіли приховати катастрофу.

За цією заявою поліція розпочала кримінальне провадження.



Буксир "Аметист" / Фото Укрінформу

27 вересня Мальований повідомив, що "площа забруднення склала 490 квадратних метрів".

Було помітно, що хтось хотів приховати ці сліди за допомогою сорбенту. Проби води, взяті інспекторами, показали, що рівень забрудненості нафтопродуктами перевищує норму в 3,8 раза,

– наголосив глава ДЕІ.



Вода біля "Аметисту" забруднена / Фото Укрінформу

Буксир "Аметист", нагадаємо, збудований 1977 року. Його не експлуатували, але тримали на балансі Морської пошуково-рятувальної служби.