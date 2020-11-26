Екологічні активісти заявили про значне зростання рівня радіції у Чорнобильській зоні відчуження. У Держагентстві з управління зоною відчуження пояснили, що аномальні показники спричинила планова перевірка датчиків.

У громадській організації Save Dnipro спочатку повідомили про сплеск рівня радіації 17 та 18 листопада. Згодом відповідний допису у фейсбуці оновили, додавши туди пояснення Держагентства.

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Що привернуло увагу активістів

За інформацією Save Dnipro, 17 та 18 листопада на станції моніторингу біля сховища відпрацьованого ядерного палива СВЯП-2 зріс рівень радіації. Мовляв, він сягав аж 124 000 нЗв/год. Такий показник майже у 600 разів перевищує норму для цієї місцевості.

Дещо менше зростання рівня радіації зафіксували на станції "Відвідний канал" і навіть біля населених пунктів за межами Чорнобильської зони відчуження.

Екоактивісти підкреслили, що саме 18 листопада у сховищі СВЯП-2 вперше розмістили відпрацьоване ядерне паливо, яке зберігатимуть там до 100 років. Також не виключили варіанту, що з Чорнобильської зони могли щось вивозити.



Перша партія відпрацьованого ядерного палива у Чорнобилі / Фото Євгена Солонини

Крім цього, у Save Dnipro також повідомили, що консультувалися щодо цього питання з фахівцями. Ті запевнили, що переміщення відпрацьованого ядерного палива не могло б призвести до такого забруднення.

Що сталося насправді

У Держагентстві з управління зоною відчуження відреагували на допис активістів. Там пояснили, що "значне" збільшення радіаційного фону відбулося через перевірку датчиків. Зараз показники – у межах норми.