Поблизу берегів Лансароте, одного з Канарських островів, затонула шлюпка, яка перевозила африканських мігрантів. Щонайменше 8 людей загинули, 27 – вдалося витягти з води.

Інцидент трапився біля берегів острова Лансароте, неподалік узбережжя Західної Африки, що перебуває під управлінням Іспанії. Про це повідомляє "Сіньхуа".

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Там потонув човен, який перевозив африканських мігрантів.

Місцеві аварійні служби підтвердили, що 27 людей вдалося врятувати. Однак щонайменше 8 людей загинули.

Рятувальна операція ще триває, оскільки залишається вірогідність знайти живих.

Трагедія сталася після того, як 24 листопада понад 300 мігрантів прибули на кількох малих суднах та шлюпках на Канарські острови з узбережжя Північної Африки.

Довідка. За підрахунками іспанських ЗМІ, лише протягом 2020 року на Канарських островах висадилися понад 18 тисяч незаконних мігрантів.



Біля Канарських островів затонуло судно з мігрантами: є жертви / Фото RTE

Трагічний інцидент трапився біля острова Лансароте: дивіться карту