Неподалік Києва 17 жовтня сталась масштабна ДТП. На трасі зіштовхнулись одразу 4 автівки. За попередньою інформацією, є загиблі.

Що відомо про ДТП

Аварія сталась на дорозі, яка веде з Академмістечка до Ірпеня. Про це 24 каналу повідомили у поліції Києва.

Читайте також Працівниця прокуратури Києва збила на переході 11-річну школярку: фото

Відомо, що є загиблі. У телеграм-каналі "Київ оперативний" опублікували відео, яке зняли очевидці з місця аварії. На ньому видно, що кілька машин злетіли з траси. Автомобілі вщент розтрощені. Деталі автівок порозкидало по дорозі. Навколо також лежать тіла людей.

На місці стоять кілька машин поліції. Наразі правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

Зауважимо, 11 жовтня у Києві сталася аварія на бульварі Лесі Українки. Як стверджували свідки, ДТП призвела "гра в шашки" – вуличні перегони кількох машин.

Масштабна ДТП біля Києва, відео 18+: