На КПВВ "Каланчак" при спробі виїзду на тимчасово окуповану територію Криму 7 листопада затримали українця. Він систематично допомогав окупаційним правоохоронцям під час затримання кримчан у справі "Хізб ут-Тахрір".

У чому підозрюють чоловіка

Підозрюваний співпрацював з окупантами щонайменше з 26 березня 2019 року. Він забезпечував їх транспортом для проведення незаконних обшуків у будинках кримських татар та для конвоювання затриманих у СІЗО. Про це повідомляє прокуратура АР Крим та Севастополя.

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Що відомо про затриманого українця

Підозрюваний з 2012 року обіймав посаду начальника управління транспорту та авіації державного акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз". Після окупації Криму Росією у 2014 році чоловік залишився працювати на підприємстві, хоча те захопила окупаційна влада.

Як повідомляє "Українська правда", підозрюваний – Федорян Микола Аурелович. До 2011 року він проходив службу на керівних посадах в органах МВС України. У 2011 звільнився в запас з посади заступника начальника МВС Криму.



Українця затримали біля Криму через співпрацю з окупантами

Що загрожує чоловіку

Прокуратура повідомила про підозру українцю у вчиненні державної зради, шляхом надання іноземній державі допомоги в проведенні підривної діяльності проти України. Його вже затримали правоохоронці. Невдовзі суд обере для чоловіка запобіжний захід. Українцю загрожує ув'язнення на строк від 12 до 15 років.



Підозрюваний надав транспорт окупантам для затримання кримських татар