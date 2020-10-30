Українці 30 жовтня зібралися під будівлею Конституційного Суду на знак протесту проти скандального рішення, яке фактично скасовує покарання чиновників за неправдиве декларування. Загалом акція минула мирно, але наприкінці відбулися жорсткі затримання.

Інцидент стався за 300 метрів від КСУ одразу після акції. Про це повідомляє активіст Автомайдану та виконавчий директор громадської організації Центр розвитку міст Олексій Гриценко у фейсбуці.

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За його словами, кілька людей у цивільному напали на перехожих і почали їх бити.

Цих людей повезли до Голосіївського відділку, а тих, хто крутив руки без пояснень просто відпустили. Одного хлопця просто затягнули в під’їзд і там били. Документи й ніяких пояснень взагалі не надали,

– написав Гриценко.

Український журналіст Руслан Горовий також став свідком цих подій. Він зазначив, що на вулиці Саксаганського п'ятеро людей намагалися затримати двох хлопців та дівчину, які йшли з мітингу під КСУ. Випадкові перехожі втрутилися і розігнали невідомих молодиків.

"Один лишився, назвавшись співробітником карного розшуку, однак документів нікому не показав. Один з хлопців, яких крутили, навіть був в наручниках які "залишили" зниклі. Викликали поліцію. Приїхав автобус спецпризначенців з-під КС. Юнаків знову скрутили, закинули в автобус зі словами "в райвідділку розберемося", – пояснив Горовий.

Біля КСУ відбулися затримання: дивіться відео

Що відомо про акцію під КСУ 30 жовтня

Під будівлею Конституційного Суду України 30 жовтня відбувся протест. Люди мітингували через рішення КСУ щодо скасування відповідальності за брехню в деклараціях чиновників.

На протесті зібрались сотні людей, серед них відомі активісти та депутати. Мітингарі принесли зі собою плакати з різними гаслами та фаєри.

До учасників акції так ніхто і не вийшов з Конституційного Суду, тому активісти підходили все ближче до воріт установи, аби потрапити всередину та кидали димові шашки. Вхідні двері суду заблокували правоохоронці.

Протест під Конституційним Судом: дивіться відео