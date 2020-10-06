Перша в Україні зміїна ферма у селі Солонка не змогла пережити пандемію коронавірусу – її закривають. Молодих змій випустили у ліс, а інших – забили на м'ясо.

Ферма пропрацювала всього 1 рік. Пандемія коронавірусу дуже вплинула на бізнес українських підприємців, повідомляє ZAXID.NET.

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Як працювала зміїна ферма до пандемії коронавірусу

Зміїну ферму відкрили влітку 2019 року під Львовом. Спочатку львівські підприємці Ірина та Іван Юськевичі вирощували та заготовляли равликів. Змії стали для них додатком до основного бізнесу.

Власники ферми вирощували вужів та полозів. Підприємці хотіли заготовляти та продавати їх м'ясо. Вартість однієї змії не розголошують, проте на онлайн-сервісах одного полоза можна придбати за 1000 гривень.

За словами власниці ферми, змії жили в спеціально обладнаному тераріумі. Вони добре пережили зиму і навіть дали потомство. Загалом плазунів можна забивати через три роки. Саме за цей час вони виростають достатньо. Проте власники закрили зміїну ферму раніше.

Як коронавірус вплинув на роботу зміїної ферми

Виявилося, що змії можуть бути носіями Covid-19, довелося згорнути цей напрямок. Коли вибухнув коронавірус і карантин, дорослих особин ми забили й самі поласували їхнім м’ясом. Дрібних – випустили в дику природу,

– розповіла фермерка.

До початку кризи на фермі жили понад 50 змій. Проте, за словами власниці, усі інвестиції у цей бізнес "згоріли". Якби фермерам вдалось втілити в життя свої плани, то з однієї страви з м'ясом змії вони отримали б 3 – 4 тисячі гривень прибутку

"Однією змійкою можна нагодувати 3 – 4 людей. Вага змій невелика, але ця страва не для того, щоб наїстися, а, скоріше, щоб спробувати", – пояснила підприємиця.

Постраждав й інший бізнес Юськевичів – вирощування равликів

Фермерка розповіла, що равликовий бізнес також постраждав. Через пандемію коронавірусу підприємці не змогли експортувати 36 тонн равликів у Європу – Італію, Іспанію та Францію. Для українських фермерів це величезний обсяг продукції. До карантину вони експортували до Європи 75% усіх равликів.

Величезну партію равликів власникам ферми довелось роздати. Окрім проблем з равликовим та зміїним бізнесом підприємці втратили близько 90% людей, які приходили на екскурсії. Юськевич розповіла, що збитки компанії за цей час дорівнюють сотням тисяч гривень.

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Які плани на майбутнє у фермерів

Наразі фермери планують почати інший бізнес. Вони планують вирощувати індичок, качок і кролів та переорієнтуватися на ресторанний формат. Від равликів підприємці не відмовлятимуться, але змій розводити більше не планують.