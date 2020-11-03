Станом на ранок 3 листопада жертвами теракту у Відні стали 4 людей, щонайменше 18 – отримали поранення. Поблизу місця теракту у столиці Австрії перебували 4 українських студентів.

Деталі про теракт, який стався ввечері 2 листопада у Відні, повідомив в ефірі 24 каналу посол України в Австрії Олександр Щерба.

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Він зазначив, що станом на ранок вівторка, 3 листопада, відомо про 4 загиблих. Інформації щодо їх громадянства поки нема.

У зоні теракту, в одному з кафе було четверо українських студентів,

– повідомив Щерба.

За словами посла, українці не постраждали – з ними все добре.

Що кажуть в МЗС України

Там зазначили, що Посольство України в Австрії перевіряє, чи насправді серед постраждалих та загиблих немає громадян України.

"Радимо всім українським громадянам, що перебувають у Відні, не виходити з дому без нагальної потреби і не відвідувати центральні райони міста", – сказали в МЗС.

Також додали, що у разі, якщо українці потрапили у цю надзвичайну ситуацію, необхідно телефонувати на гарячу лінію посольства: +431479717252.

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