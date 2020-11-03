Біля місця теракту у Відні були українські студенти: що відомо
Станом на ранок 3 листопада жертвами теракту у Відні стали 4 людей, щонайменше 18 – отримали поранення. Поблизу місця теракту у столиці Австрії перебували 4 українських студентів.
Деталі про теракт, який стався ввечері 2 листопада у Відні, повідомив в ефірі 24 каналу посол України в Австрії Олександр Щерба.
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Він зазначив, що станом на ранок вівторка, 3 листопада, відомо про 4 загиблих. Інформації щодо їх громадянства поки нема.
У зоні теракту, в одному з кафе було четверо українських студентів,
– повідомив Щерба.
За словами посла, українці не постраждали – з ними все добре.
Що кажуть в МЗС України
Там зазначили, що Посольство України в Австрії перевіряє, чи насправді серед постраждалих та загиблих немає громадян України.
"Радимо всім українським громадянам, що перебувають у Відні, не виходити з дому без нагальної потреби і не відвідувати центральні райони міста", – сказали в МЗС.
Також додали, що у разі, якщо українці потрапили у цю надзвичайну ситуацію, необхідно телефонувати на гарячу лінію посольства: +431479717252.
Теракти у Відні: що відомо
- Приблизно о 20:00 2 листопада за місцевим часом у Відні почалася стрілянина.
- Кілька злочинців, озброєних довгоствольною зброєю, відкрили хаотичний вогонь по людях, які сиділи за столиками у вуличних кафе і ресторанах. Крім того, нападники стріляли і в перехожих.
- Поліцейські заявили про шість різних місць, де діяли терористи.
- Окрім 4 жертв, щонайменше 18 людей отримали поранення.
- Канцлер Австрії Себастьян Курц назвав інцидент терактом. Трагедія сталася перед початком локдауну в Австрії через епідемію коронавірусу.
- Про свою причетність до нападів уже заявили джихадисти.
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