Активісти партії "Національний корпус" з нагоди Дня пам'яті жертв Голодомору вийшли на акцію перед входом до російського посольства у Києві. Люди встановили 33 металеві хрести, які символізують 1933 рік.

Активісти прийшли до посольства, щоб нагадати росіянам, що саме влада СРСР, правонаступницею якої вважає себе Росія, влаштувала в Україні голодомор. Про це повідомляє УНІАН.

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Що відбувалося під посольством Росії

На акції зібралися біля сотні членів "Нацкорпусу". Напроти центрального входу до посольства вони розгорнули великий банер з написами: "Десять мільйонів на вашій совісті", "Вбивали тоді. Вбивають зараз", "Пам’ятаємо, хто наші вороги".

Крім того, учасники акції встановили 33 металеві хрести. Вони символізують 1933 рік, коли через організований Сталіним голод померло найбільше українців. Під кожним хрестом запалили лампадки.

Під час виступів члени "Національного корпусу" заявили, що Росія має взяти відповідальність за Голодомор, як свого часу відповідальність за голокост взяла Німеччина. Крім того, РФ повинна виплатити Україні компенсації за геноцид українців.

У Києві біля посольства Росії організували акцію у День пам'яті жертв Голодомору / Фото "Еспресо"

Під кінець акції активісти запалали фаєри.

Зауважимо, під час демонстрації посольство Росії охороняли близько 100 правоохоронців.