В Єгипті розбився військовий вертоліт з американцями: є загиблі
Біля Шарм-ель-Шейха у Єгипті 12 листопада розбився гелікоптер з миротворцями. На борту були жителі США, Чехії та Франції. Відомо, що 8 людей загинули.
Що відомо про авіакатастрофу
Внаслідок аварії загинули 8 миротворців, серед яких 6 – американців. Про це повідомляє CNN із посиланням на інформацію, отриману від Збройних сил коаліції. Серед загиблих також є чех і француз.
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Відомо, що 1 американець вижив. Його забрали до лікарні.
За попередньою версією, вертоліт розбився через нещасний випадок, однак причини авіакатастрофи розслідують.
Миротворці у Єгипті: що відомо
- Миротворці на Синайському півострові спостерігають за мирною угодою, яку досягнули Єгипет та Ізраїль у 1978 році.
- До складу миротворчого контингенту входять понад 1100 військовослужбовців з 13 країн. Зокрема, з Австралії, Великобританії, Фіджі та США.
- До слова, протягом останніх років рівень безпеки в регіоні знизився у зв'язку з діями "Ісламської держави".
Місце, де сталась авіакатастрофа / Карта CNN
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