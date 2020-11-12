Біля Шарм-ель-Шейха у Єгипті 12 листопада розбився гелікоптер з миротворцями. На борту були жителі США, Чехії та Франції. Відомо, що 8 людей загинули.

Що відомо про авіакатастрофу

Внаслідок аварії загинули 8 миротворців, серед яких 6 – американців. Про це повідомляє CNN із посиланням на інформацію, отриману від Збройних сил коаліції. Серед загиблих також є чех і француз.

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Відомо, що 1 американець вижив. Його забрали до лікарні.

За попередньою версією, вертоліт розбився через нещасний випадок, однак причини авіакатастрофи розслідують.

Миротворці у Єгипті: що відомо

Миротворці на Синайському півострові спостерігають за мирною угодою, яку досягнули Єгипет та Ізраїль у 1978 році.

До складу миротворчого контингенту входять понад 1100 військовослужбовців з 13 країн. Зокрема, з Австралії, Великобританії, Фіджі та США.

До слова, протягом останніх років рівень безпеки в регіоні знизився у зв'язку з діями "Ісламської держави".



Місце, де сталась авіакатастрофа / Карта CNN