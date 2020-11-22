Біля узбережжя Японії зафіксували потужний землетрус
Поблизу східного узбережжя Японії 22 листопада стався потужний землетрус. Його магнітуда становила 5,8.
Метеорологи відзначають, що землетрус стався у неділю, 22 листопада, о 12:06 (за Києвом). Про це повідомляє Kyodo News.
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Його магнітуда становила 5,8. Епіцентр землетрусу розташований за 40 кілометрів від узбережжя префектури Ібаракі. Поштовхи також відчували жителі столиці Токіо та міста Фукусіма.
Наразі немає інформації про постраждалих чи завдану шкоду.
Землетрус в Японії 22 листопада / Карта Kyodo News
Землетруси у країнах світу: останні випадки
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- Наприкінці жовтня землетрус магнітудою 6,6 сколихнув береги Туреччини та Греції. Після землетрусу на місцевих пляжах піднявся рівень води, місто накрило величезною хвилею. Загинули щонайменше 114 людей, ще 1 035 – постраждали.
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