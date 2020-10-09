Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков увів у Бішкеку режим надзвичайного стан на 2 тижні. Окрім цього, глава держави наказав ввести до столиці війська. Тим часом, у центрі мсіта вже зібрались десятки тисяч людей.

Надзвичайний стан триватиме до 21 жовтня Режим надзвичайного стану розпочне діяти з 20:00 9 жовтня. Про своє рішення президент Жеенбеков повідомив на офіційному сайті. До теми Росія ввела свою військову базу у Киргизстані в режим "протидії тероризму" Триватиме режим НС до 21 жовтня. Які обмеження: Комендантська година.

Спецправила для в'їзду та виїзду.

Заборона на масові заходи – змагання, мітинги, демонстрації. Війcька у Бішкеку забезпечуватимуть "охорону правопорядку та захист мирного населення". На площі Ала-Тоо – тисячі людей Тим часом, в епіцентрі киргизьких протестів – площі Ала-Тоо уже зібрались десятки тисяч людей. Назріває чергове протистояння. Зверніть увагу! 9 жовтня президент Жеенбеков відправив у відставку кабмін та прем'єра. Сам президент заявив, що теж готовий покинути посаду – проте за однієї умови – коли ситуація в країні стабілізуються Чому протестують киргизи? Люди вийшли на протести, оскільки вважають фальсифікованими результати парламентських виборів. Демонстранти захопили будівлю парламенту та офіс президента.

У заворушеннях загинув один мітингувальник, постраждали більше тисячі. Люди вийшли на протести, оскільки вважають фальсифікованими результати парламентських виборів. Демонстранти захопили будівлю парламенту та офіс президента.У заворушеннях загинув один мітингувальник, постраждали більше тисячі. Усе про події в Киргизстані – тут.