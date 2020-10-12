Через масові протести в Киргизстані президент Сооронбай Жеенбеков повторно ввів режим надзвичайного стану на території Бішкеку. Водночас протестувальники передали захоплену будівлю парламенту владі.

Надзвичайний стан у Бішкеку

Жеенбеков 12 жовтня підписав указ, відповідно до якого в Бішкеку знову вводять режим надзвичайного стану. Про це повідомляють на сайті президента Киргизстану.

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Попередній указ протягом відведених трьох днів парламент не розглянув.

Надзвичайний стан діятиме з 20:00 за місцевим часом 12 жовтня до 07:00 19 жовтня. На території міста введуть комендатуру. Дозволена також комендантська година, особливий режим в'їзду/виїзду, людям можуть забороняти залишати будинки.

Будівля парламенту – у влади

Перший заступник генерального прокурора Нурлан Дарданов заявив, що слідчі оглянули адміністративну будівлю Жогорку Кенеша (парламент). Наразі її передали владі.

Нагадаємо, раніше в Бішкеку ввели комендантську годину з 21:00 до 05:00 через масові протести.

Зверніть увагу! Протести в Киргизстані тривають з 5 жовтня. Тоді на вулиці вийшли незгодні з результатами парламентських виборів. Місцева ЦВК вже визнала їх недійсними. До 6 листопада мають призначити нове голосування.