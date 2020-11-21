Лідери країн G-20 21 листопада зібралися на віртуальний саміт під головуванням Саудівської Аравії. Однією з ключових тем стала вакцина від COVID-19.

Як минає перший день саміту G-20 читайте у матеріалі 24 каналу.

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Відкрив саміт король Саудівської Аравії Салман ібн Абдул-Азіз Аль Сауд. Він окреслив низку ключових тем для обговорення з лідерами "Великої двадцятки" та коротко схарактеризував наслідки минулого саміту, який відбувався навесні 2020 року.

Очільниця GAVI Нгозі Оконджо-Івеала закликала найбільш розвинуті країни виділити приблизно 5 мільярдів доларів, щоб забезпечити вакциною найбідніші країни.

Тільки справедливий розподіл вакцини зможе врятувати людство, наголосила Оконджо-Івеала. За словами посадовиці, "доки усі не є захищеними, ніхто не перебуває у безпеці.

Зауважте! GAVI – це глобальне партнерство у галузі охорони здоров'я. Його метою є збільшення доступу до імунізації жителів бідних країн.

На саміті також вже встигли виступити президент Франції Еммануель Макрон та канцлерка Німеччини Ангела Меркель.

Що сказав Макрон

Президент Франції сподівається, що вакцина від коронавірусу буде готова вже до кінця 2020 року. Критично важливо зробити так, щоб її змогли закупити не лише заможні держави. Розподіл вакцини між країнами Макрон порівняв з "битвою".

Є ще інша "битва", до якої необхідно бути готовими. Це готовність до забезпечення доступу до цієї вакцини на міжнародному рівні. Ми повинні зробити так, щоб вакцина стала доступною усім – щоб уникнути сценарію розділення світу,

– наголосив французький лідер.

Що сказала Меркель

Канцлерка Німеччини закликала світових лідерів посилити міжнародну співпрацю. Головним завданням, на думку Меркель, наразі є зробити вакцину доступною для усіх країн. До кінця 2021 року доступними мають бути понад 2 мільярди доз вакцини. Однак для цього потрібно зібрати гроші.

Меркель зауважила, що для цього вже вдалося зібрати 4,2 мільярда доларів. Лише внесок Німеччини становить 500 мільйонів доларів.

Увага! Країнами G20 є: Австралія, Аргентина, Бразилія, Велика Британія, Індія, Індонезія, Італія, Канада, Китай, Корея, Мексика, Німеччина, ПАР, Росія, Саудівська Аравія, США, Туреччина, Франція, Японія і Європейський Союз.