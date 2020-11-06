Битва титанів, тобто, гілок влади, продовжується. З одного боку – Конституційний Суд України, з іншого – парламент, президент і уряд. Втім навіть з такою комбінацією поки що перемагає ангажована, але всесильна Феміда. Адже суддів можуть звільнити тільки вони ж самі.

Тобто в країні можна розпустити парламент, оголосити президенту імпічмент, відправити у відставку кабмін, але чіпати суддів не може ніхто. Детальніше про це у відеоблозі "Політична кухня" на 24 каналі.

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Відкидають країну в минуле

Суддів призначають на 9 років. Тому, відповідно до закону, українці повинні лише терпляче чекати, яких ще дров наламає Конституційний Суд. Бо найближчий час, коли хоча б частина чинних суддів втратить повноваження, аж через 2 роки.

А, згідно з законом, чекати ще кілька років, поки судді звільнять приміщення самі, не вихід. Адже вони одне за одним ухвалюють рішення, які відкидають країну в минуле.

Тактика малих кроків

Тому в команді влади вирішили діяти. Ініціативу передали парламенту, а депутати обрали тактику малих кроків (як законотворці самі її назвали). Розпочали з красивого, але неефективного: вийшли гуртом до трибуни й закликали суддів добровільно піти у відставку.



Судді КСУ відкидають країну в минуле / Фото "Експрес"

Документ, під яким підписалося 150 депутатів, зареєстрували в КСУ. Судді пішли думати над цим ультиматумом. Вже за декілька днів саме ті, які голосували проти рішення щодо скасування антикорупційних законів, тимчасово відмовилися від участі у роботі КСУ.

Пропозиція президента

Втім паралельно готується і декілька законопроєктів, які мають розв'язати конституційну кризу. Найбільш радикальний – в парламент вніс президент. За цим документом, суддів мають позбавити повноважень, після чого обрати новий склад суду. На це піде від 3 місяців до пів року, адже потрібно подати кандидатів, провести конкурси.

Але є одне "але" – ця схема суперечить Конституції. Прихильники Зе-рішення кажуть: "Іншого виходу немає". І порівнюють цей момент з узурпацією влади Януковичем. Коли усунення президента відбулось у формі втечі до Ростова. Тоді теж люди, які вийшли на протести, а потім і політики – врятували країну від диктатури в дещо неконституційний спосіб.

Але проблема в тім, що навіть в самій фракції президента не готові голосувати за його документ. Не бояться навіть розпуску парламенту, чим пригрозив Зеленський у разі непокори. Аргументують тим, що це, мовляв, тягне на звинувачення у захопленні влади. Зізнаються в кулуарах, а законотворці не хочуть бути співучасниками злочину. І тому потрібне рішення не політичне, а юридичне.

Юридичні рішення

Юридичних рішень в парламенти є вже декілька. Єдиний, який пройшов комітет, – це законопроєкт голови Верховної Ради Дмитра Разумкова. Втім така його особиста ініціатива, кажуть в кулуарах, добряче розлютила президента. Бо очільник парламенту діяв, так би мовити, за його спиною.

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Документ Разумкова не вирішить всіх проблем, але дозволить повернути е-декларування в той вигляд, в якому воно було, поки за нього не взявся Конституційний Суд. Законопроєкт спікера мали винести в зал цього тижня. Аж раптом його розгляд неочікувано заблокував депутат, якого пов'язують з Коломойським, Олександр Дубинський. Хитрий нардеп зареєстрував альтернативний документ. І поки його не розглянуть в комітеті, не зможуть взятися і за проєкт Разумкова.



Дмитро Разумков / Фото Ukrinform

Збільшення кворуму в КСУ

Зв'язати руки Конституційному Суду хочуть ще одним законопроєктом. Депутати пропонують збільшити кворум в КСУ з 12 до 17 суддів. Річ у тому, що зараз в суді працює всього лише 15 суддів, ще 3 посади вакантні. Тобто якщо кворум підвищать до 17, судді просто не зможуть ухвалювати рішення. Навіть якщо найближчим часом парламент заповнить свою квоту і призначить ще 2 суддів – чи то порядних, чи то просто лояльних Банковій.

Всередині тижня з'явилася ще одна ідея – законодавчо збільшити кількість голосів в суді, яка необхідна для ухвалення рішень Великої палати КСУ: замість 10 – 12.

Суддів можуть позбавити крісла

Є шанс відсторонити суддів в ще один спосіб. Хоч це і складно, і довго. За законом, щоб суддя покинув своє крісло:

в нього має закінчитися термін повноважень;

йому має виповнитися 70 років;

він має змінити громадянство;

має набрати чинності вирок, якщо довести, що суддя вчинив злочин. Це якраз і є тим шансом.

Спрощена логіка в цьому така: судді Конституційного Суду почали тероризувати країну, щоб врятувати власні "шкури". Адже частина суддів не задекларували свої статки. Тобто це можна розцінювати як змову групи осіб, яка вчинила колективний злочин, щоб захистити власні інтереси.

Втім з тим, як затягують депутати подолання кризи, скоріш за все, судді нас ще встигнуть шокувати не одним рішенням.