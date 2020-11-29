Українські бійці зірвали спробу диверсійно-розвідувальної групи противника провести мінування українських позицій. Зокрема в районі Луганського на Донбасі.

Після вогневого контакту диверсанти втекли, кинувши бронежилети, мішки та вибухівку. Про це повідомили у пресцентрі штабу операції Об'єднаних сил.

Зверніть увагу Бойовики запустили безпілотник на Донбасі: літальний апарат знищено

Що виявили бійці

На місці відступу диверсійно-розвідувальної групи українські бійці виявили: 3 протипіхотні міни МОН-50 та касетний контейнер КСФ-1 з мінами ПФМ-1. Також бойовики залишили:

бронежилети з позивними "Мартин", "Худий" і "Григор";

2 речових мішки;

бухту кабелю;

4 автоматних магазини, заряджених патронами калібру 5,45 міліметра.

Як корегували дії диверсантів

Дії диверсантів коригувалися за допомогою безпілотного літального апарату "Гранат". Він входить в комплекс забезпечення дій артилерії "Наводчик-2".

Проведення розвідки з використанням БПЛА свідчить про недотримання ворогом домовленостей, досягнутих під час засідання Тристоронньої контактної групи,

– повідомили у штабі.

Бійці Збройних сил України збили безпілотник в небі. Матеріали, витягнуті з безпілотника, вивчають контррозвідники. Про дії окупантів поінформували спостерігачів спеціальної моніторингової місії ОБСЄ через Спільний центр з контролю і координації.

Зауважимо! З 27 липня 2020 року на Донбасі діє режим повного та всеосяжного припинення вогню. Однак російські окупанти постійно його порушують. За час перемир'я загинули 4 українських військових.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу