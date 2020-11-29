Вилучили міни та бронежилети: бійці ЗСУ зірвали спробу ДРГ замінувати українські позиції
Українські бійці зірвали спробу диверсійно-розвідувальної групи противника провести мінування українських позицій. Зокрема в районі Луганського на Донбасі.
Після вогневого контакту диверсанти втекли, кинувши бронежилети, мішки та вибухівку. Про це повідомили у пресцентрі штабу операції Об'єднаних сил.
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Що виявили бійці
На місці відступу диверсійно-розвідувальної групи українські бійці виявили: 3 протипіхотні міни МОН-50 та касетний контейнер КСФ-1 з мінами ПФМ-1. Також бойовики залишили:
- бронежилети з позивними "Мартин", "Худий" і "Григор";
- 2 речових мішки;
- бухту кабелю;
- 4 автоматних магазини, заряджених патронами калібру 5,45 міліметра.
Як корегували дії диверсантів
Дії диверсантів коригувалися за допомогою безпілотного літального апарату "Гранат". Він входить в комплекс забезпечення дій артилерії "Наводчик-2".
Проведення розвідки з використанням БПЛА свідчить про недотримання ворогом домовленостей, досягнутих під час засідання Тристоронньої контактної групи,
– повідомили у штабі.
Бійці Збройних сил України збили безпілотник в небі. Матеріали, витягнуті з безпілотника, вивчають контррозвідники. Про дії окупантів поінформували спостерігачів спеціальної моніторингової місії ОБСЄ через Спільний центр з контролю і координації.
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