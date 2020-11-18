Про карантин вихідного дня, бізнес в умовах пандемії, незаконне будівництво у Києві – у програмі "Що це було" з Сергієм Лещенком говорив колишній радник Київського міського голови та керівник Офісу Трансформації Максим Бахматов.

Також обговорювали вплив дій влади щодо обмежень через пандемію на бізнес. В ефірі 24 каналу Бахматов зауважив, бізнес не хоче вмирати зараз, бо він вже відчув попередній локдаун і не хоче продовження.

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Про карантин вихідного дня

Як чиновник повинен ухвалити рішення? Він робить аналітику, збирає експертів, спілкується з громадами і аж тоді ухвалює. Однак бізнес вже не довіряє владі, для того, щоб виправити ситуацію, потрібен реальний щотижневий вихід прем'єр-міністра з клінік. Також потрібна аналітика того, як карантин покращує ситуацію або погіршує.

Виявили 10 тисяч ліжкомісць, однак скільки не виявили – порахувати неможливо, цього не відстежує ніхто. Українці нехтують обмежувальними заходами, тому що ця історія не є смертельною тут і зараз. Всі думають, що це все неправда, яку придумали політики. Недовіра до влади та відсутність прозорого контролю над гілками влади накопичувались роками.

Довідка. В Україні 11 листопада скасували адаптивний карантин та повернулись до загальнонаціонального. Водночас уряд запровадив карантин вихідного дня.

Бізнес в умовах карантину

Думаю, що половина бізнесу не витримає. Немає дешевих кредитів, а це саме тому, що слабка держава та є недовіра. Якби були якісь кредитні канікули, послаблення, компенсаційні засоби чи якби загалом прем'єр-міністр сказав: "Малий і середній бізнес, ви дуже важливі й ми вас дуже любимо, тож візьміть по 5 тисяч гривень на людину й не працюйте".

Де взяти гроші? Варто подивитись на бюджет, якщо там справді "покопатися", то можливо щось і є. Але зараз ми розуміємо, що у нас – мінус 200 мільярдів і ми не знаємо, звідки їх взяти. Водночас треба зрозуміти й те, куди витрачали гроші.

Довідка. Через карантинні обмеження влади на вихідних можуть працювати тільки магазини, аптеки, банки, АЗС, пошта, а також заклади, які готують їжу на винос. Через відповідні заходи підприємці в низці міст України вийшли протести проти нових обмежень.

Про незаконне будівництво

У Києві 200 незаконних забудов. Все просто: слабка держава, корумповані силові структури та потенційні суди. Все вирішує те, в кого більше часу та грошей. Однак позови дійсно подають та триває боротьба, але потім – змінюється суд чи суддя.

Більшість із забудовників ефективні бізнесмени, які хочуть порядку та одних правил для всіх. Якщо їм кажуть, що тут нікому не можна будувати та "порішати" – то вони не будуть цього робити.