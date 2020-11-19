Представники бізнесу до нових обмежень поставилися негативно. Адже вони паралізують роботу та приносять чималі збитки. Особливо постраждали театри, кінотеатри, заклади харчування, де у вихідні дні переважно був наплив відвідувачів.

Сайт 24 каналу вже розповідав про те, як карантин вихідного дня вплинув на кафе та ресторани. У цьому матеріалі ми поспілкувалися з представниками розважальних закладів, магазинів, салонів краси та дізналися, як карантинні обмеження вплинули на їхній бізнес.

Читайте також Завдання – вижити: як карантин вихідного дня вплине на кафе та ресторани

Театри та кіно

Ірина Кліщевська, директор-художній керівник Київського академічного театру "Колесо", народна артистка України, каже, що стало дуже важко працювати, адже у них був оголошений репертуар на листопад, глядачі купували квитки, а тепер у театрі повинні робити заміни вистав, що мали відбутись у суботу та неділю, бо на них вже продані квитки.

Ми маємо камерні невеликі зали, які, у зв’язку з пандемією коронавірусу COVID-19, можна заповнювати глядачами лише на 50%. На 14 та 15 листопада, наприклад, у нас було заплановано 4 репертуарні вистави в основній та Камінній залах. Вистави не зіграно, їх перенесено. Ми втратили 120 глядачів, це приблизно 30 000 гривень, – каже Кліщевська.

Кліщевська додає, що вони не знають, яку заробітну плату їм буде сплачувати Департамент культури ВО КМР (КМДА), бо за простій навесні вони отримували 66%. Наразі театр підписав Угоду про надання гранту інституційної підтримки Українським культурним фондом. У разі посилення карантину, з метою уникнення ризиків, театр "Колесо" буде працювати в режимі онлайн.

Дмитро Деркач, співвласник "Планети кіно", на своїй сторінці в Facebook писав, що після введення карантину вихідного дня їм доведеться закрити кінотеатри і звільнити співробітників.

Кінотеатри до 80% доходу отримують саме у вихідні. В будні дні люди не ходять в кінотеатри, вони активно натовпами їздять в громадському транспорті. Попрацюємо тиждень, після цього, ймовірно, доведеться закрити всі наші кінотеатри і звільнити 500 співробітників. Залишити цих людей без роботи і зарплати, – написав Деркач.

Салони краси та магазини

Мальвіна Розенцвіт, СЕО Backstage BEAUTY & REFRESH, зазначає, що їм довелося скасувати всі записи на вихідних до кінця листопада.

Частина клієнтів самостійно скасувала записи, тому що немає можливості ні відсвяткувати день народження, ні вийти в ресторан, немає презентацій, немає вечірок, немає нічого, де наші клієнти могли б відпочити. Планові процедури довелося перенести на будні, – каже Розенцвіт.

Сергій Войток, засновник магазину RUHANKA, зазначив, що магазин розташований в столичному ТЦ на Майдані Незалежності, багато іноземців, зручно забрати в центрі інтернет-замовлення, але так було до локдауну. Наразі, іноземців майже немає, а це одна із основних аудиторій фізичного магазину.

Заради цікавості порівняв виручку жовтня з листопадом, тільки без вихідних днів, цифри говорять, що можемо втратити близько 30% заробітку, коли ситуація і так на межі виживання. Готуємося до повного локдауну, здається його не оминути. Крамницю плануємо закривати, поки працюватимемо онлайн, – каже Войток.

Він додав, що, згадуючи весну, коли в них мав би активно розпочатися сезон, але в умовах карантину, ніякої активності не відбулося, то без додаткового заробітку на стороні бізнесу не вижити.

Також по темі Скільки втратили кафе та ресторани за перші дні карантину вихідного дня

Альона Огонесян, віцепрезидент громадської організації "Федерація сквошу України", розповіла, що вони готові й надалі створювати всі умови для безпечних тренувань та проведення змагань – зрештою, вони самі в першу чергу зацікавлені у тому, аби їхні спортсмени, тренери, судді, уболівальники не наражалися на небезпеку.

Ми готові до цього навіть в умовах, коли ФСУ поки що не має власних тренувальних баз, тому ми залежні від спортивних закладів, де є майданчики для сквошу. Але поки що ми змушені скасовувати і тренування, і змагання – через карантинні обмеження – наприклад, під загрозою опинилися чемпіонат України зі сквошу серед юніорів та Кубок України зі сквошу серед дорослих, – пояснює Огонесян.

Вона додала, що від початку пандемії було скасовано проведення 9 турнірів, 1 міжнародного юніорського турніру, які входили в календарний план федерації та поїздки трьох команд на чемпіонати Європи (чоловіки, жінки, юніори), а за останній тиждень було скасовано ще три українських турніри, разом з тим було скасовано проведення 47 турнірів під егідою Європейської федерації.



Карантинні обмеження в Україні / Інфографіка 24 каналу

Що кажуть експерти

Вадим Загарій, координатор проектів Офісу ефективного регулювання BRDO, пояснює, що від запровадження карантину вихідного дня в першу чергу страждає малий бізнес. Салони краси, барбершопи, спортзали – це бізнес з невеликою маржинальністю. Це означає, що закриття навіть на день-два в тиждень загрожує такому бізнесу закриттям у цілому. Адже постійні витрати залишаються. Орендодавці, наприклад, на відміну від ситуації з повним локдауном, просто відмовляються йти на діалог з бізнесом стосовно зменшення орендної плати за приміщення.

"За таких умов салони краси змушені збільшувати час роботи в будні, щоб хоч якось компенсувати відсутність вихідних. Багато салонів краси почали працювати до 23:00 або взагалі до опівночі. Непоодинокі випадки, коли салони краси та барбершопи на свій страх працюють у вихідні "під ключ" – постійних клієнтів обслуговують, але за зачиненими дверима і ролетами", – пояснив Загарій.

За його словами, бізнес індустрії краси має повне завантаження у вихідні, що генерує за попередніми підрахунками представників ринку близько 30-40% місячного доходу. Тому неможливість працювати у суботу-неділю ставить такий бізнес на межу виживання.

Детально Карантин вихідного дня: що це означає

Експерт додав, що у представників фітнес-індустрії ситуація трохи краща, оскільки в основному фітнес-студії та спортзали працюють по передоплаті, продаючи абонементи. Однак, бізнес змушений продовжувати абонементи своїм клієнтам на ту кількість днів, яка виявилась замороженою через введення карантину вихідного дня. А це вже недоотримання майбутніх доходів.

В часи пандемії люди почали менше витрачати і відмовлятись від благ, які не є першою необхідністю, — послуг фітнес-центрів у тому числі. За оцінками представників ринку кількість проданих абонементів знизилась на 25% у порівнянні з попереднім роком. Купівля абонементу в спортзал в період, коли діє карантин вихідного дня і є перспектива повного локдауну — дуже сумнівна інвестиція. Тому бізнес недоотримує доходи вже зараз», – говорить Загарій.

Також у скрутному положенні опинились кінотеатри, котрі 40% від загального місячного доходу отримували саме у вихідні. Бізнес змушений відправляти персонал у відпустку за власний рахунок, або звільняти частину працівників. Загарій зазначив, що ці індустрії досить серйозно постраждали від введення карантину вихідного дня, то повного локдауну вдруге вони просто не переживуть.