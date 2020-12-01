Бізнесмен з Росії Руслан Ростовцев причетний до фінансування російських найманців на Донбасі. Політичний біженець Олександр Митрофанов заявив, що Ростовцев також краде українське вугілля.

Представник громадської організації StopArrest, політичний біженець Олександр Митрофанов розповів, що має інформацію, яка підтверджує діяльність Руслана Ростовцева. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Читайте також Росія перекидає на кордон з окупованим Донбасом поїзди та вагони для вугілля

За словами Митрофанова, Ростовцев вивозив українське вугілля в Росію. А тоді за підробленими документами продавав його в Україні.

Продаж краденого вугілля в Україну здійснювався компанією "Газ-Альянс" українського бізнесмена-втікача Сергія Курченка (пов'язаного з Віктором Януковичем – 24 канал),

– зазначив Митрофанов.

Отримані в результаті гроші легалізовували, а тоді на них закуповували продукцію подвійного призначення. Зокрема, мовиться про телескопічні приціли "Марс" для снайперських гвинтівок для бойовиків на Донбасі.

Представник StopArres наголосив, що є інформація, що Ростовцев безпосередньо передавав гроші бойовику Арсену Павлову (позивний "Моторола"). Також бізнесмен фінансував відкриття представництв так званих "ДНР" і "ЛНР" в Турині, Мілані та Празі.

Митрофанов додав, що всю наявну у нього інформацію передав українським правоохоронцям.

Зверніть увагу! Російський підприємець Руслан Ростовцев кілька років тому став фігурантом розслідування американського видання Forbes у справі крадіжок українського вугілля.

Митрофанов розповів, що Ростовцев фінансує бойовиків на Донбасі: відео