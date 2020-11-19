Українському бізнесу в умовах карантину першочергово потрібне справедливе правосуддя і добре функціонуючі правоохоронні органи. Навіть якщо держава вирішить надавати грошову допомогу, то без цього кошти можуть використати не за призначенням.

Саме держава може зробити цей крок, встановивши для бізнесу раціональні правила гри. Про це повідомила виконавча директорка європейської бізнес-асоціації Анна Дерев'янко в ефірі 24 каналу.

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На її думку, наразі в Україні немає належного контролю, який би стримував незаконне витрачання коштів. Через це представники великого й середнього бізнесу прагнуть продовження реформ, які забезпечать їм належний розвиток.

За словами Дерев'янко, бізнес в Україні поки не відчуває жодної підтримки від держави.

Підприємець відчує її тільки тоді, коли він отримає конкретну допомогу у вигляді коштів,

– заявила експертка.

Втім, варто зважати на спроможність українського бюджету. Експертка зазначила, що в Україні немає таких ресурсів, як у провідних країн світу. На її думку, держава має надавати такі можливості, які вона може забезпечити.

Стан бізнесу в Україні

Дерев'янко зазначила, що наразі компанії не дуже скаржаться на обмеження. Тож, можна припустити, що вони вже трохи адаптувалися до таких умов. Водночас вона заявила, що робити висновки ще зарано, бо карантин вихідного дня тільки недавно запровадили.

"Перший локдаун навчив нас згрупуватися, оптимізувати свої бізнес-процеси й зробити так, щоб бізнес мінімально страждав в поточних умовах", – розповіла експертка.

Зверніть увагу! Уряд запровадив в Україні карантин вихідного дня, який почав діяти з 14 – 15 листопада. Він триватиме 3 тижні. Детальніше про це – читайте тут.

За словами Дерев'янко, на доходи бізнесу значною мірою впливає зменшення купівельної спроможності населення.

Як підтримати бізнес

Експертка зазначила, що першочергово усім представникам бізнесу мають забезпечити рівні умови. На її думку, бізнесмени повинні виконувати всі необхідні зобов'язання.

Під час першого локдауну держава рідко відстежувала дотримання обмежень. Як заявила Дерев'янко, через це їх дуже часто порушували.

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На думку експертки, підтримати бізнес зможуть кредитні канікули, фінансові допомоги та скасування частини податків, а не навпаки їхнє зростання.

"Також не можна змушувати бізнес сплачувати високі зарплати, бо в них немає можливості це робити", – підкреслила вона.

Дерев'янко додала, що для великого бізнесу варто забезпечити доступне кредитування та рівні "правила гри".



Карантин в Україні / Інфографіка 24 каналу