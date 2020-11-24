Через стрімке поширення COVID-19 і збільшення навантаження на українські лікарні, Група Метінвест підключилася до життєво важливого для госпіталізованих з коронавірусною інфекцією жителів Маріуполя.

ММК імені Ілліча, який розташований у місті, взявся забезпечувати міські лікарні киснем – системно, безкоштовно і невідкладно. Про деталі допомоги видання OBOZREVATEL дізналось у представників Групи Метінвест.

На ММК імені Ілліча взялися за проведення киснепроводів у міських лікарнях. Станом на сьогодні підключено 345 кисневих точок. Тільки за останній тиждень, з 16 по 22 листопада, ММК імені Ілліча передав до лікарень Маріуполя 11,7 тисячі кубометрів кисню в балонах ємністю по 6 кубометрів.

Зокрема, міська лікарня №9 отримала 939 балонів кисню, лікарня №1 – 182 балони, лікарня №4 – 423 балони, лікарня швидкої допомоги – 315 балонів.

Допомагати медикам рятувати життя маріупольців продовжать, незважаючи ні на що, запевняють на підприємстві.

Зараз життя пацієнтів, хворих на коронавірусну інфекцію, залежать не тільки від зусиль медпрацівників, а й від наявності кисню. Тому ми продовжимо забезпечувати медустанови Маріуполя життєво важливим киснем до повного закінчення пандемії,

– пообіцяв генеральний директор меткомбінату імені Ілліча Групи Метінвест Тарас Шевченко.

Раніше повідомлялось, що допомагати міським лікарням Маріуполя металурги взялися ще з початку листопада. За неповний місяць до медустанов міста ММК імені Ілліча поставив майже 49 тисяч кубометрів кисню. Загальна вартість цієї вкрай необхідної для порятунку життів благодійної допомоги досягає 2,7 млн грн.